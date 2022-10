Mit viel Wohlwollen ließ sich zu Beginn der neuen Woche so etwas ähnliches wie eine Stabilisierung an den Märkten feststellen, wenn auch auf niedrigem Niveau. Immerhin ging es mit DAX und Co. nicht noch weiter in die Tiefe, was dieser Tage wohl schon als gute Nachricht gelten darf. Leider konnte längst nicht jeder Titel von der dezenten Erleichterung profitieren.Da wäre etwa die Aktie von Nel ASA (NO0010081235), welche gestern wieder einmal auf große Erkundungstour im Kurskeller gegangen ist. Was sich charttechnisch schon seit dem Unterschreiten der ...

