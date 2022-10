NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca, "NuriFlex") gab bekannt, die ersteRunde des privaten Verkaufs des $NBLU-Tokens erfolgreich abgeschlossen zu haben. Der $NBLU-Token soll ein nativer Token in NuriTopia (www.nuritopia.io) sein, einer Metaverse-Plattform, auf der die User weltweit sozial interagieren können.

Nach dem erfolgreichen Launch der NuriTopia-Community-Kanäle (Telegram: NuriTopia und NuriTopia Korea) und dem Abschluss der erstenRunde privater Verkäufe von $NBLU, dem nativen Token für NuriTopia, plant das Unternehmen nun den Ausbau des NuriTopia-Business-Ökosystems und die Notierung des $NBLU-Tokens an einer globalen Börse.

Mittlerweile tauschen sich rund 90.000 Mitglieder auf den Kanälen der NuriTopia-Community aus (Telegram: NuriTopia und NuriTopia Korea, Twitter) und die Vorregistrierungsaktion läuft noch bis zum 31. Oktober 2022 für alle Community-Mitglieder. Alle vorregistrierten Mitglieder erhalten exklusive Items, die später in NuriTopia genutzt werden können. Außerdem erhalten diejenigen, die eine Krypto-Wallet-Adresse angeben, 50 kostenlose $NBLU-Tokens (das Angebot ist auf die ersten 40.000 Vorregistrierungen beschränkt). Im November wird NuriFlex eine weitere Runde von Events mit vielen Belohnungen veranstalten.

Die von NuriFlex entwickelte Metaverse-Plattform NuriTopia ist ein virtueller Ort, an dem jeder mit ähnlichen Hobbys und Interessen eingeladen ist, über die verschiedenen Kommunikationsmittel (Sprache, Video, Text, Animation usw.), die auf der Plattform zur Verfügung stehen, frei zu kommunizieren und zu interagieren. Darüber hinaus können die User virtuelle Geschäftsaktivitäten wie B2B- oder B2C-Werbung, NFT-Transaktionen, E-Commerce und mehr durchführen.

Über NuriFlex Holdings Inc.

Die in Vancouver, BC, Kanada, ansässige NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca) ist der Mutterkonzern der NuriFlex-Gruppe, zu der NuriFlex Inc. (USA) (www.nuriflex.com), NuriFlex Co., Ltd. (Korea) (www.nuriflex.co.kr), NuriVoice Co., Ltd. (Korea) (www.nurivoice.com), NuriVista Co., Ltd. (Korea) (www.nurivista.com), NuriBill Co., Ltd. (Korea) (www.nuribill.com), MediHub Co., Ltd. (Korea) (www.medihub.kr) und mehr gehören. Die NuriFlex Group bietet Lösungen wie die Metaverse-Plattform, digitale Zahlungslösungen, eine AMI- und Energieplattform, eine VoIP- und Kommunikationsplattform und eine medizinische Beratungsplattform an.

