Unterm Strich war es doch ein schwacher Börsen-Tag in den USA. Ein zwischenzeitlicher, breit angelegter Erholungsversuch verpuffte. Lediglich der Dow Jones Industrial konnte sich nach vier Verlusttagen in Folge ins Plus retten. Die Technologiewerte blieben angesichts der anhaltenden Furcht vor deutlich steigenden Zinsen auf Talfahrt.Der Dow legte um 0,1 Prozent auf 29.239 Punkte zu. Für den S&P 500 ging es um 0,7 Prozent auf 3.589 Zähler nach unten. Dieses Börsenbarometer war zwischenzeitlich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...