SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company beteiligt sich an zwei Halbleiterunternehmen in China, während seine Chip-Sparte auf den Börsengang wartet. Die BYD Company (ISIN: CNE100000296) beabsichtigt, ihre Halbleitersparte (BYD Semiconductor) auszugliedern und an der ChiNext...

Den vollständigen Artikel lesen ...