SHANGHAI (IT-Times) - Der US-Automobilkonzern Tesla produziert in China das Model Y und Model 3 in seiner Fabrik in Shanghai, wobei das Model Y am meisten verkauft wird. Nun wurden das Model S und Model X von Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014) in China in die Liste der steuerbefreiten Fahrzeuge...

