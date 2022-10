Veranex, der einzige umfassende, globale, technologiegestützte Dienstleister für die Medizintechnikbranche kündigte heute an, dass er ein ganzes Umfeld an Medizingeräte-Beratungsunternehmen mit Komplettservice übernommen hat, die regulatorische und klinische Aktivitäten, Qualitätssicherung und Biokompatibilitäts-Dienstleistungen für Medizingeräte und Geräte für die In-Vitro-Diagnose (IVD) anbieten. Dieses in Schweden ansässige Umfeld umfasst Devicia, einen Komplettservice-Partner mit klinischer Expertise; Clarvin, einen Anbieter strategischer Beratungsdienste für regulatorische Angelegenheiten und die Qualitätssicherung. sowie die Tochtergesellschaften Kickfile, Lea Reg und Limulus Bio. Im Kontext mit dem vor kurzem übernommenen, in der Schweiz ansässigen Unternehmen Medidee erweitern diese Firmen die Reichweite von Veranex in Europa und führen zu einem Ausbau der regulatorischen, klinischen und qualitativen Dienstleistungssegmente. Dies stärkt insbesondere die Strategie von Veranex im Bereich der Vorschriften für Medizingeräte (MDR) und für die In-Vitro-Diagnostik und führt zu einer Anhäufung von Fachwissen bei der biologischen Evaluation und Medizintechniksoftware, zu einer Expansion der Infrastruktur und zur Benennung lokaler Vertretungen in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich.

"Diese von Devicia und Clarvin angeführte Gruppe von Unternehmen verfolgt das gleiche Ziel wie Veranex: Mit unseren Kunden zu arbeiten, um Innovationen im MedTech-Bereich zu erzielen und zu beschleunigen", erklärt der CEO von Veranex, David Dockhorn. "Devicia, Clarvin und ihre Tochterfirmen richten ihr Augenmerk ausschließlich auf Medizingeräte und IVD, bieten strategische Beratung und eine informierte Ausführung über mehrere Bereiche hinweg, einschließlich klinische Tests, Medical Writing, regulatorische Strategien, toxikologische Bewertung, benannte lokale Vertretungen und Systemtechnologien, die die Komplettservice-Fähigkeiten und -Lösungen von Veranex im MedTech-Bereich stützten."

Die Gruppe von Unternehmen bringt drei neue Standorte in Europa und den USA ein und erweitert die globale Reichweite von Veranex.

"Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, unsere Kunden mit unseren umfassenden Medizingeräte- und IVD-Dienstleistungen noch weitreichender zu unterstützten und global eine deutlich gestärkte Präsenz zu zeigen. Wir sind überzeugt, dass eine globale Perspektive und eine große geografische Reichweite für den Marktzugang unserer Kunden einen strategischen Mehrwert schaffen", sagt die CEO von Devicia, Elisabeth Liljensten.

Die CEO von Clarvin, Åsa Runnäs, ergänzt: "Seit der ersten Interaktion mit Veranex war uns klar, dass wir die gleiche Vision für die optimale Kundenunterstützung haben mit einer Kombination aus regulatorischer Intelligenz, Expertenwissen in unterschiedlichen Bereichen und einer wirklich globalen Präsenz."

Alvarez Marsal (A&M) waren im Rahmen dieser Transaktion für Veranex als Finanzberater und McDermott Will Emery (MWE) als Rechtsberater tätig. Christopher Fägerskiöld AB agierten für die Gruppe Devicia und Clarvin als Finanzberater und Kanter als Rechtsberater. Finanzielle Details darüber werden nicht veröffentlicht.

Über Veranex

Veranex ist der einzige umfassende, globale, technologiegestützte Dienstleister für die Medizintechnikbranche. Er bietet spezialisierte Beratung vom Konzept bis zur Kommerzialisierung und über das gesamte Entwicklungskontinuum hinweg. Veranex ermöglicht die beschleunigte Vermarktung, unter Kontrolle gehaltene Entwicklungskosten, die Entwicklungsrisikobegrenzung und eine beschleunigte Marktfähigkeitseinschätzung. In jeder Stufe erzielen die Kunden von Veranex Effizienzen bei Kosten und Zeit, während seine umfassenden Lösungen den gesamten Entwicklungsprozess vereinheitlichen und rationalisieren. Veranex wird unterstützt von Summit Partners, Accelmed und Lauxera Capital Partners. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte VeranexSolutions.com und folgen Sie Veranex auf LinkedIn.

Über Devicia

Devicia ist eine Komplettservice-Beratungsfirma mit klinischer Expertise für Medizingeräte, die Kunden während des gesamten Lebenszyklus von Medizingeräten und IVD unterstützt. Mit Ratschlägen, die sich stets auf die große Erfahrung und langjährige Teilnahme an Fachausschüssen stützen, bietet die Firma ihren Kunden eine informierte Perspektive.

über Clarvin

Der Medizingeräte- und IVD-Hersteller Clarvin ist der regulatorische Berater, der hinsichtlich aller Aspekte regulatorischer Angelegenheiten und der Qualitätssicherungprozesse für Anleitung und Unterstützung sorgt. Das Expertenteam identifiziert maßgeschneiderte regulatorische Intelligence-Lösungen für sich schnell entwickelnde Technologien und ein fortschreitendes regulatorisches Umfeld.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221011005379/de/

Contacts:

Lindsey Langemeier

SCORR Marketing

+1 402-405-4269

lindsey@scorrmarketing.com