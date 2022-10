Der neue Bericht des führenden globalen Beratungsunternehmens benennt i2c als führendes Unternehmen in seiner Bewertung der Kreditkartenabwickler

i2c Inc., ein führender Anbieter von digitaler Zahlungs- und Banktechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Aite-Novarica Group, einem globalen Beratungsunternehmen, das kritische Einblicke in die Branche der Finanzdienstleistungen bietet, als "Best in Class" Anbieter in der Kategorie Credit-Card-as-a-Service (CCaaS) ausgezeichnet wurde.

Der Bericht Aite Matrix: Credit Cards as a Service Providers That Democratize Credit Card Issuance untersucht CCaaS-Markttrends, Schlüsselfunktionen und verfügbare Lösungen bei bestehenden Anbietern und neuen Marktteilnehmern und ernennt i2c zum "Best in Class", basierend auf der umfassenden Bewertung durch Aite-Novarica, Rating-Frameworks und Branchenexperten.

"i2c ist ein seit langem bestehendes Unternehmen, das eine robuste Kreditkartenplattform anbietet, die mit den notwendigen Tools ausgestattet ist, um ein Kreditkartenprogramm zu bauen, einzuführen und vollständig zu managen, sowie mit umfassenden Kontrollmechanismen, um Veränderungen an Kreditkartenprodukten und -programmen in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit vorzunehmen", sagte David Shipper, Strategic Advisor Retail Banking and Payments bei der Aite-Novarica Group, und fügte hinzu: "Die Bandbreite ihrer Dienstleistungen ist mehr als ausreichend, um die Bedürfnisse von kleinen und großen Banken, Kreditgenossenschaften, Fintechs, Einzelhändlern und Startups auf der ganzen Welt zu erfüllen, die ein Kreditkartenprogramm in Angriff nehmen wollen."

"Wir fühlen uns geehrt, dass i2c von einem führenden Branchenanalysten wie Aite-Novarica unabhängig als Top-Anbieter im Bereich Credit-Card-as-a-Service anerkannt wird", sagt Amir Wain, Gründer und CEO von i2c Inc. "Kredit- und Darlehenslösungen haben großes Interesse von Banken, Kreditgenossenschaften und Fintechs erhalten, die wettbewerbsfähige Kreditprodukte anbieten wollen, und wir sind stolz darauf, dass wir sie in die Lage versetzen, innovative und maßgeschneiderte Kreditprodukte schnell und flexibel auf den Markt zu bringen."

Mit i2c können Partner eine Vielzahl von Kreditprodukten für Privat- und Geschäftskunden mit integrierten Prämien- und Treuefunktionen, sofortiger Kartenbegebung und mobilen Geldbörsen sowie Onboarding- und Underwriting-Tools zum Einsatz bringen. i2c unterscheidet sich im Kreditbereich auch durch seine einzige globale Plattform, Partnerschaften mit allen großen globalen Zahlungsnetzwerken einschließlich American Express, Discover, MasterCard, Visa und Union Pay International sowie durch seine Mehrwertdienste wie Callcenter, Betrugs- und Programmmanagement.

Eine Zusammenfassung des Berichts von Aite-Novarica finden Sie hier: Aite Matrix: Credit-Cards-as-a-Service

Über die Aite-Novarica Group

Die Aite-Novarica Group ist ein Beratungsunternehmen, das Hunderten von Banken, Versicherungen, Zahlungsverkehrsanbietern und Investmentgesellschaften sowie den sie unterstützenden Technologie- und Dienstleistungsanbietern kritische Einblicke in Technologie, Regulierung, Strategie und Betrieb zur Verfügung stellt. Unsere Experten, die sich aus ehemaligen Führungskräften aus den Bereichen Technologie, Strategie und Betrieb sowie aus erfahrenen Forschern und Beratern zusammensetzen, stellen unseren Kunden umsetzbare Ratschläge zur Verfügung und nutzen dabei die tiefgreifenden Erkenntnisse, die wir über unser umfangreiches Netzwerk von Kunden und sonstigen Kontakten in der Wirtschaft gewonnen haben. Besuchen Sie uns im Internet und verbinden Sie sich mit uns auf Twitter und LinkedIn.

Über i2c Inc.

i2c ist ein globaler Anbieter von hoch konfigurierbaren Zahlungs- und Banklösungen. Durch die Nutzung der proprietären "Baustein"-Technologie von i2c können Kunden schnell und kosteneffizient umfassende Lösungen für Kredit, Debit, Prepaid, Darlehen und mehr gestalten und managen. i2c bietet unvergleichliche Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit über eine einzige globale SaaS-Plattform. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley unterstützt mit seiner Technologie der nächsten Generation Millionen von Nutzern in mehr als 200 Ländern/Gebieten und in allen Zeitzonen. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.i2cinc.com und folgen uns auf @i2cinc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

