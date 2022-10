Lidar-gestützter Gütertransport verbessert Werkslogistik

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) meldete heute einen Mehrjahresvertrag über die Lieferung von Lidar-Sensoren an Yamaha Motor für eve autonomy, ein Joint Venture von Yamaha Motor und Tier IV., Inc. Der autonome Gütertransport-Service von eve autonomy "eve auto" bietet Fabriken logistische Unterstützung zur Verbesserung von Effizienz und Sicherheit. Velodyne hat bereits im Vorfeld der im Oktober 2022 erfolgenden Einführung von eve auto mit dem Versand von Sensoren an Yamaha Motor begonnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221011005603/de/

eve auto, an autonomous goods transport service from eve autonomy, a joint venture between Yamaha Motor and Tier IV, Inc. Photo credit: eve autonomy/Yamaha Motor

Yamaha Motor nutzt die Puck-Lidar-Sensoren von Velodyne für seinen automatisierten All-in-One-Beförderungsdienst eve auto, um diesen mit Lokalisierungs- und Navigationsfunktionen auszustatten. Mithilfe der Lidar-Sensoren von Velodyne können kleine Elektrofahrzeuge autonom durch Fabrikanlagen fahren.

Bei eve auto handelt es sich um eine Full-Service-Lösung, die Kunden eine schnelle Einrichtung ermöglicht, die keinerlei Umbauaufwand mit sich bringt. Das für die Anwendung im Innen- und Außenbereich konzipierte eve auto verfügt über eine Anhängelast 1500 kg und kann Schrägen bis zu 7 Grad und Spalten bis zu 3 cm befahren. Das Abonnementmodell von eve auto, das auch operative Unterstützung durch Flottenmanagement und Mapping-Dienste umfasst, bietet Kunden Zugang zu Wartung und der neuesten Software. Die autonomen Funktionen von eve auto werden durch die Lidar-Technologie von Velodyne ermöglicht und können mit bestehenden Infrastrukturen und externen Systemen über eine Web API-Schnittstelle verbunden werden.

"Die vielfältig einsetzbaren und leistungsstarken Sensoren von Velodyne tragen dazu bei, dass eve auto seinen Kunden eine robuste automatisierte Lösung bereitstellen kann", so Takahiro Watanabe, General Manager New Business Development Division bei Yamaha Motor. "Die Lidar-Technologie von Velodyne bietet die Reichweite, Genauigkeit und Auflösung, die unsere Lösung für die Navigation in komplexen Fabrikumgebungen im Innen- und Außenbereich benötigt."

"eve auto von Yamaha Motor ist dabei, mit dem Angebot einer Komplettlösung für den autonomen Transport die Werkslogistik-Branche zu transformieren", so Laura Wrisley, Senior Vice President, Worldwide Sales, Velodyne Lidar. "Durch die Ausgestattung mit den Puck-Lidar-Sensoren von Velodyne wird eve auto zu einem anwenderfreundlichen Service, der die Einstiegshürde für Unternehmen mit Bedarf an autonomen Transportlösungen zur Verbesserung von Effizienz und Sicherheit erheblich senken kann."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Velodyne Sales, telefonisch unter der Rufnummer 669.275.2526 oder per E-Mail an sales@velodyne.com.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) hat mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit Echtzeit-Surround View eine neue Ära der autonomen Technologie eingeläutet. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Performance, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter Robotik, Industrie, intelligente Infrastruktur, autonome Fahrzeuge und zukunftsweisende Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt.

Contacts:

Investor Relations

Jim Fanucchi

Darrow Associates, Inc.

InvestorRelations@velodyne.com

Ansprechpartner für die Medien

Jane Maynard

Velodyne Lidar

PR@velodyne.com