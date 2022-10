HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Flüchtlingen:

"Wichtig ist es, dass die deutsche Politik nun alles dafür tut, dass die Solidarität der Bürger mit den Ukraine-Flüchtlingen in diesem schwierigen Winter nicht bröckelt. Die widerwärtigen Szenen aus Leipzig, wo ein rechter Mob am Montag Ukrainer als Nazis und Schmarotzer beschimpfte, sollten allen Verantwortlichen Warnung genug sein. Wer in dieser Situation von Sozialtourismus spricht oder den Vergleich mit 2015/2016 zieht, handelt schlicht unverantwortlich. Um die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung zu erhalten, ist es gleichwohl wichtig, die illegale Zuwanderung zu begrenzen und die Kommunen mit der Flüchtlingsunterbringung und -finanzierung nicht alleine zu lassen. Dann kann dieser Kraftakt gelingen."