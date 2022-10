Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

GI Genius wurde in die FORTUNE 2022-Liste «Change the World» aufgenommen



12.10.2022 / 06:00 GMT/BST



Dublin, Irland - 12. Oktober 2022: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) («Cosmo») gab heute bekannt, dass Medtronic, ihr globaler Partner für GI Genius, in einer Medienmitteilung bekannt gegeben hat, dass das intelligente Endoskopie-Modul GI Genius in die prestigeträchtige FORTUNE 2022-Liste «Change the World» aufgenommen wurde. Das GI Genius-Modul ist heute das erste kommerziell erhältliche, computergestützte Erkennungssystem, welches Künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um Ärztinnen und Ärzte bei der Erkennung von Polypen und Anzeichen von Darmkrebs zu unterstützen. Das Modul ist in der Lage, die Welt im Kampf gegen Darmkrebs zu verändern und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern, indem es Ärztinnen und Ärzte bei der Erkennung von Polypen unterstützt, die sie andernfalls übersehen würden - daher die prestigeträchtige Auszeichnung. Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, kommentierte: «Es ist eine sehr grosse Ehre, dass GI Genius für diese prominente Auszeichnung ausgewählt wurde. Wir freuen uns, dass GI Genius an vorderster Front der Innovation steht und das Leben von Patientinnen und Patienten verbessert.» Lesen Sie hier die vollständigen Details in der Medienmitteilung von Medtronic (auf Englisch). Finanzkalender Credit Suisse Equity Forum Switzerland 16. November 2022 Jefferies 2022 London Healthcare Konferenz 15.-17. November 2022 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt 28.-30. November 2022 Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD, Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Aemcolo wurde kürzlich für die USA an Red Hill Biopharma auslizensiert. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen Sedierung, Remimazolam, und hat diesen kürzlich an Acacia unterlizensiert. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

