Cannabis-Aktien: US-Präsident Biden gibt den Startschuss für die neue Kursrallye

Deutsches Analystenhaus sieht bei dieser deutschen Aktie noch massives Kurspotenzial!

Liebe Leserinnen und Leser,

Cannabis-Aktien sind wieder in aller Munde und bescherten Anlegern in den letzten Tagen, trotz des desaströsen Marktumfeldes, enorme Kursgewinne. Auslöser ist eine politische Bombe, die auch schon bald in Deutschland Auswirkungen auf Aktien wie zum Beispiel SynBiotic (WKN A3E5A5) haben könnte.

In einer Ankündigung, die die Welt überraschte, erklärte Präsident Biden Donnerstagnachmittag, dass er alle Bundesgefangenen begnadigen werden, die derzeit wegen einfacher Marihuana-Besitzdelikte eingesperrt sind.

"Es gibt Tausende von Menschen, die zuvor wegen einfachen Besitzes verurteilt wurden, denen infolgedessen möglicherweise Arbeit, Wohnraum oder Bildungsmöglichkeiten verweigert werden",

schrieb Biden.

"Mein Begnadigung wird diese Last beseitigen."

Biden gab auch bekannt, dass er den US-Gesundheitsminister Xavier Becerra angewiesen habe, den Prozess zur Legalisierung von Marihuana nach Bundesgesetz einzuleiten.

"Wir stufen Marihuana auf der gleichen Ebene wie Heroin ein - und ernster als Fentanyl", schrieb Biden auf Twitter. "Das macht keinen Sinn."

Bidens Ankündigung ist eine der umfassendsten Maßnahmen, die jemals von einem Präsidenten in Bezug auf Cannabis ergriffen wurden.

Der Schritt legalisiert Marihuana natürlich nicht sofort, dennoch sind die Auswirkungen groß. Bidens Schritt leitet einen Prozess ein, der zur Neuklassifizierung oder Streichung von Cannabis aus dem Arzneimittelplan des Bundes führen könnte.

Neunzig Minuten nach der Ankündigung twitterte das Weiße Haus dieses Foto von Biden, der die Exekutivverordnung zur Begnadigung der Gefangenen unterzeichnete:

Klicken Sie auf die Grafik, um den Beitrag auf Twitter zu lesen



Startschuss für eine neue Cannabisrally gefallen!

In den letzten zwei Jahren hat die Cannabiswelt darauf gewartet, dass Präsident Biden irgendetwas tut, um den Fortschritt voranzutreiben.

Intern scheint es nun aber so, als hätte die Verwaltung tatsächlich einen Plan gehabt. Das Timing des Biden-Teams, einen Monat vor den Zwischenwahlen , wird wahrscheinlich die demokratische Basis mobilisieren - und könnte auch einige Unabhängige oder Republikaner beeindrucken.

Was Präsident Biden letzten Donnerstag getan hat, ist einen Prozess zur Legalisierung von Cannabis nach US-Recht einzuleiten.

Während der Kampagne 2020 versprach Biden, das Nötigste in Bezug auf die Cannabisreform zu tun. Der Kandidat Biden wollte Cannabis "entkriminalisieren", was eine Nation legaler Verbraucher und entkriminalisierter Erzeuger und Verkäufer erzeugen würde.

Die Ankündigung von Präsident Biden, ließ die Cannabisaktien an der Wall Street in die Höhe schnellen:

Die Aktien von Trulieve Cannabis wurden am frühen Freitagmorgen bis zu 47 % höher gehandelt, während der Aktienkurs von Verano Holdings kurz nach der Eröffnungsglocke an der Wall Street um etwa 35 % stieg. Trulieve-Aktien kehrten auf die Erde zurück und schlossen um 1,2 %. Die Verano-Aktien verloren an Boden und schlossen mit einem Minus von 5,9 %.

Der Aktienkurs von Cresco Labs mit Hauptsitz in Chicago stieg am Freitagmorgen um mehr als 38 %, bevor er am Ende um 9 % zulegte.

Ein Top-Manager bei Canopy, dessen Aktien nach Bidens Ankündigung am Donnerstag um etwa 22 % gestiegen sind, begrüßte den Schritt des Präsidenten.

Auch die Aktie unserer heutigen Neuvorstellung SynBiotic SE konnte nach dem Erlass von US-Präsident Joe Biden prozentual zweistellig zulegen! Das dürfte aber zunächst nur der Anfang sein, denn auch in Deutschland stehen gravierende Veränderungen an, die massive Kurszuwächse auslösen können.

So wollen führende Politiker in Deutschland Cannabisprodukte für Erwachsene zu Genusszwecken legalisieren! Schon Ende Oktober wird mit Spannung die Debatte eines wichtigen Eckpunktepapieres in Deutschland erwartet.

In den USA sind viele Anleger erst nach dem Biden-Erlass in den fahrenden Zug mit Kursaufschlägen von bis zu 40% eingestiegen. Anleger in Deutschland haben jetzt noch vor der beginnenden Kursrallye die Chance, sich zu positionieren! Ein Profiteur dieser Entwicklung ist klar…

ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5 · SYM: SBX

Europas größte börsengelistete Cannabis-Unternehmensgruppe

Die SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5 · SYM: SBX), mit Sitz in München, ist ein deutsches Unternehmen mit einem auf die EU fokussierten Buy & Build Investmentansatz.

SynBiotic ist in den vergangenen Jahren durch gezielte Zukäufe zu einem europäischen Cannabis-Riesen herangereift, der schon bald in einer Liga mit kanadischen Branchenunternehmen wie Aurora, Aphria oder Canopy Growth mitspielen kann.

Die gesamte Wertschöpfungskette von SynBiotic ist enorm und derzeit vermutlich einzigartig in Deutschland: Hierbei wird das gesamte Cannabisuniversum durch Tochtergesellschaften abdeckt:



Forschung & Entwicklung



GreenLight Pharmaceuticals Ltd.

GreenLight Pharmaceuticals Limited erforscht cannabinoid basierende Medizin. Das Unternehmen arbeitet an Medikamenten zur Behandlung von Sucht, Depression, Arthritis, Krebs und entzündlichen Augenerkrankungen an. GreenLight Pharmaceuticals hat seinen Sitz in Irland.

SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5 · SYM: SBX) hält 25% an GreenLight Pharmaceuticals.



NeuroTheryX Canada Ltd

NeuroTheryX, mit Sitz in Toronto, betreibt eine KI-basierte Plattform zur Erforschung von Medikamenten.

Die NeuroTheryX-Plattform ermöglicht auch erfolgreich die Entwicklung nutrazeutischer Produkte aus Pflanzenextrakten. NeuroTheryX ist in der Lage, Therapeutika, beginnend mit natürlichen Extrakten, bis hin zu NCEs umzustellen, wodurch NeuroTheryX ein vollständiges Spektrum an therapeutischen Produkten in seiner Pipeline hat.



Produktion & Biotech

Lean Labs Pharma GmbH

Die Lean Labs Pharma GmbH ist ein CBD-Produktions- und Extraktionsunternehmen mit Sitz in Deutschland und zu 100% im Besitz von SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5 · SYM: SBX).



Hanf Farm GmbH

Aktuell wird auf bis zu 1.000 Hektar Nutzhanf angebaut und geerntet. Damit ist HANF FARM einer der größten Produzenten von deutschem Nutzhanf.

www.hanffarm.de

5/12 Hemp Factory GmbH

Die Hemp Factory GmbH ist das größte Lebensmittelhanfunternehmen in Mitteleuropa. Das Unternehmen hat außerdem die größte Hanfverarbeitungsanlage in Mitteleuropa errichtet, die vollständig mit Solarenergie betrieben wird.

www.hempfactory.com

Das deutsche Unternehmen hat seinen Sitz in der Stadt Borken an der niederländischen Grenze.



Hempro International GmbH

Die Hempro International ist einer der führenden europäischen Produzenten und Großhändler von hochwertigen Lebensmittelrohstoffen aus Hanf.

www.hempro.com

Im Geschäftsfeld Medical & D2C (Direct-to-Consumer) ist die SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5 · SYM: SBX) ebenfalls hervorragend aufgestellt:



Solidmind Group GmbH

Das 2015 gegründete Nahrungsergänzungsmittel und Gesundheitsprodukte- Unternehmen befindet sich zu 100% im Besitz von SynBiotic.



Hempamed

Hempamed ist eine Marke der Solidmind Group GmbH und einer der führenden Anbieter für CBD-Öle in Deutschland.

BioCBD

BioCBD ist ebenfalls eine Marke der Solidmind Group GmbH und einer der größten Marktplätze für Bio-Hanf & CBD-Produkte.



Cannexo Pharma GmbH

In der Cannexo Pharma GmbH werden Vertrieb, Marketing und Handel für pharmazeutische und Wellnessprodukte, insbesondere Produkte im Segment medizinisches Cannabis, Cannabinoide und Hanfprodukte organisiert.



GECA Pharma GmbH

Die GECA Pharma GmbH, gegründet im Jahr 2017, ist ein in Köln ansässiges Unternehmen im Import & Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten.



MH medical hemp GmbH

Die MH medical hemp GmbH ist ein innovatives und technologisch führendes Unternehmen, das sich auf die Extraktion, Entwicklung, Produktion und weltweite Vermarktung von hanfbasierten Cannabinoiden und cannabidiolhaltigen Produkten spezialisiert hat. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen eine THC BtM-Erlaubnis! SynBiotic hält 50,10% an der MH medical hemp GmbH und sichert sich per Option den späteren Erwerb der restlichen 49,9%.



SynBiotic Sales GmbH (vormals Canna Sales GmbH)

Canna.sales ist eine der führenden Plattformen für Market Access; Vertrieb und Marketing von medizinischen Cannabisprodukten im deutschen Gesundheitsmarkt.

Einen großen Teil der Tochtergesellschaften und Beteiligungen der SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5 · SYM: SBX) haben wir Ihnen nun vorgestellt, Ihnen alle vorzustellen würde den Rahmen sprengen, einen detaillierten erhalten Sie, wenn Sie hier klicken.

Einer Nachricht, die passenderweise am internationalen Cannabis Feiertag veröffentlicht wurde, hat der Markt bisher kaum Aufmerksamkeit geschenkt:

SynBiotic SE und Enchilada Gruppe: Joint Venture will ersten Cannabis-Store in Deutschland eröffnen

Die SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5 · SYM: SBX) und die Enchilada Gruppe wollen gemeinsam ein deutsches Cannabis-Store-Franchise von Grund auf konzipieren!

Die Enchilada Gruppe ist seit 30 Jahren in der Systemgastronomie erfolgreich unterwegs und ihr Multi-Konzept-Ansatz ist in Deutschland einzigartig. Mit mehr als 70 Restaurants zählt die Gruppe zu den größten Gastro-Unternehmen in Deutschland. 168 gastronomische Betriebe führt der Franchiser weltweit.

Lars Müller, CEO der SynBiotic SE äußerte sich wie folgt zum Joint Venture.

"Wir haben uns ganz bewusst für ein deutsches Unternehmen aus der Gastronomie entschieden. Einerseits ist die Enchilada Gruppe absoluter Franchise-Profi und anderseits wird der Verkauf von sogenanntem" Recreational Cannabis' vermutlich ähnlichen Regeln wie dem Lebensmittelrecht unterliegen. Und so wie bereits heute Mitarbeiter in der Gastronomie auf den Alkoholverkauf in Punkten wie Jugendschutz aber auch Produktempfehlung vorbereitet werden, gilt es in Zukunft die Mitarbeiter im Cannabis-Shop für den Verkauf von Cannabis zu schulen."

Nur wenige Wochen nach der Pressemittelung trafen beide Parteien beim Notar, um zwei GmbHs zu gründen. Diese umfassen eine GmbH für die Franchise Lizenz, an welcher jeder der Partner jeweils zur Hälfte (50%) beteiligt ist sowie eine GmbH zur Beteiligung, bei der SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5 · SYM: SBX) 50,1% hält, um zukünftige Umsätze konsolidieren zu können.

Mit der Gründung der beiden Gesellschaften wollen die beiden deutschen Unternehmen den Grundstein für das erste Cannabis-Store-Franchise in Deutschland legen.

Kein Wunder also, dass das renommierte Analystenhaus Hauck & Aufhäuser der Aktie ein Kursziel von 75 Euro gibt!

Komplette Analyse herunterladen

Renommierte Analysten sehen Kurspotenzial von +585,94%!

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser versetzte der Aktie ein "Kaufen-Rating" und sieht die faire Bewertung der SynBiotic SE Aktie bei einem Kursziel von 75,00 EUR um 585,94% höher.

Die Aktie von SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5 · SYM: SBX) ist eine der Cannabis-Aktien, die Sie auf lange Sicht unbedingt kaufen sollten.

Es wird erwartet, dass der Markt von etwas mehr als 35 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf einen Markt von 61 Milliarden US-Dollar steigen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 16 %, so der Cannabis-Branchenanalyst BDSA.

Auch Deutschland gibt bald das Hanf frei, die Bundesregierung will ihr Eckpunktepapier zur Cannabislegalisierung wie bereits erwähnt bis Ende Oktober vorstellen.

Bis dahin sollte Sie sich eine erste Position bei SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5 · SYM: SBX) aufgebaut haben!

Spekulative Grüße aus der

Hotstock Investor Redaktion

