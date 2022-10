Das Bau- und Maschinenbauunternehmen aus dem oberbayerischen Schrobenhausen will sich mit einer großen Kapitalmaßnahme frisches Geld besorgen. Man will bis zu 17,04 Mio. neue Aktienausgeben, also die bestehende Zahl um zwei Drittel aufstocken. Dazu ist eine außerordentlicheHauptversammlung notwendig, die am 18. November 2022 stattfinden soll. Zweck dürfte eine Übernahme sein. Die Doblinger Beteiligung GmbH als Hauptaktionär will sich im wesentlichen Umfang an der Kapitalerhöhung beteiligen und wird in diesem Zuge voraussichtlich die Stimmrechtsschwelle von 30 % überschreiten. In diesem Fall ist ein Pflichtangebot fällig. Der Mindestpreis beläuft sich nach derzeitigem Stand auf 7,83 €, aktuell notiert die Aktie bei 6,62 €. Relevant ist allerdings der gewichtete Durchschnittskurs beim Überschreiten der Meldeschwelle; sollte der Kurs weiter sinken, fällt auch der entsprechende Mindestpreis. 18 % Discount auf den potenziellen Mindestpreis klingen verlockend, wir raten aber, die Konditionen für die Kapitalerhöhung zunächst abzuwarten.



