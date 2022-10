Berlin (ots) -Angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit, mahnte die Generationenforscherin Steffi Burkhart ein Miteinander der Generationen an.Sie forderte am Dienstagabend in der rbb-Sendung "WIEPRECHT" mehr Mitspracherecht für die Jugend. Das könne zum Beispiel über eine Jugendquote erreicht werden, um "junge Menschen in die Entscheiderebene zu bringen." Burkhart kritisierte, dass junge Menschen häufig belächelt würden, anstatt sie ernst zu nehmen. "Der Diskurs auf Augenhöhe findet derzeit nirgends statt."Dass die immer schneller aufziehenden Krisen an der jungen Generation nicht spurlos vorüber gehen, machte die Influencerin Pia Tofall deutlich, die nsch eigenen Angaben keine Hoffnung mehr in die Zukunft hat. Der "Klimawandel, der immer weiter voranschreitet und jetzt kommt auch noch der Krieg dazu, die Wirtschaftskrise. Das sind einfach so Themen, die die Jungen heute sehr beschäftigen und die einen so ein bisschen pessimistisch machen."Optimistischer sah das hingegen der Buchautor und "Zeit"-Journalist Thomas E. Schmidt: "Ich glaube, dass junge Leute sehr wohl eine Zukunft haben." Gerade der Fachkräftemangel ermögliche jungen Menschen große Chancen zum Beispiel im Handwerk. Er wünsche sich von der jungen Generation "ein bisschen mehr Coolness und dass man sich von dem apokalyptischen Gerede so ein bisschen freimacht."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Politischer TalkAnsprechpartnerTel.: +49 (0)30 979 93-24500Fax: +49 (0)30 979 93-24509thomas.baumann@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5342271