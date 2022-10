EQS-Ad-hoc: CENIT AG / Schlagwort(e): Personalie

12.10.2022 / 07:59 CET/CEST

Stuttgart, 12. Oktober 2022 - Axelle Mazé übernimmt ab Mitte Oktober 2022 die Position des Chief Financial Officers (CFO) und tritt die Nachfolge von Dr. Markus Wesel an. Die Französin Axelle Mazé ist seit acht Jahren für die CENIT Gruppe in der Position des CFO der französischen Tochtergesellschaft KEONYS in Paris tätig. Der Aufsichtsratsvorsitzende der CENIT AG, Rainer Koppitz, zu dem Wechsel: "Mit Axel Mazé können wir eine interne Nachfolgerin gewinnen, die bereits tief mit den Lösungssparten vertraut und mit dem operativen Geschäft in den Kernmärkten Frankreich und DACH verbunden ist. Zudem hat Axelle Mazé bereits zuvor im Bereich M&A der CENIT AG erheblich zu den Akquisitionen beigetragen, so dass nunmehr ein bereits eingespieltes Vorstandsteam das Wachstum der CENIT gestärkt vorantreiben wird. Axelle Mazé wird in ihrer neuen Rolle auch maßgeblich auf Vorstandsebene die partnerschaftlichen Beziehungen zum strategischen Partner Dassault Systèmes in Paris stärken." Der bisherige CFO, Dr. Markus Wesel, wird sich einer neuen beruflichen Herausforderung zuwenden, im Zuge dessen er angeboten hat, den Wechsel noch vor dem Auslaufen seines Vertrages zu ermöglichen. Sein Mandat wird er im besten gegenseitigen Einvernehmen mit Wirkung zum 15. Oktober 2022 beenden. Der Aufsichtsrat dankt Dr. Markus Wesel für dieses Entgegenkommen und für sein Engagement und Wirken in den letzten Jahren. Kontakt:

