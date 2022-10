München (ots) -- Durchschnittlicher Übernachtungspreis steigt während der Messe auf 486 Euro- Nur noch wenige freie Zimmer in direkter Nähe zur Messe- Nach der Messe Zimmer bereits ab 67 Euro pro NachtDie Übernachtungspreise in München steigen während der weltweit führenden Baumesse bauma (24.-30. Oktober 2022) auf Rekordniveau. Der Durchschnittspreis für eine Übernachtung im Hotel steigt auf bis zu 486 Euro. Zum Vergleich: Im Monatsmittel sind mit 210 Euro aufgrund des Oktoberfestes bereits vergleichsweise hohe Preise fällig.Übernachtung im direkten Umkreis von drei Kilometern zur Messe ab 539 EuroDas Messegelände in München liegt am östlichen Stadtrand. Im Umkreis von drei Kilometern boten zum Betrachtungszeitpunkt im CHECK24 Hotel-Vergleich nur noch fünf Hotels freie Zimmer an. Von diesen kostet das Günstigste 539 Euro pro Nacht. Das Angebot ist also extrem knapp und die Preise daher hoch.1)"Zur bauma strömen weit mehr als eine halbe Million Besucher*innen und die Hotelpreise in München übersteigen zur Messe sogar das Niveau zum Oktoberfest", sagt Markus Gössler, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Messebesuchende sollten daher auch Unterkünfte außerhalb des Stadtgebiets in Betracht ziehen. Dabei hilft der CHECK24 Hotel-Vergleich mit Umkreissuche."Zwei Wochen nach der bauma Übernachtungen bereits ab 67 Euro in MessenäheEin anderes Bild zeigt sich nur zwei Wochen nach der bauma. Bei gleichen Kriterien findet man vom 8.11. auf den 9.11. in drei Kilometern zum Messegelände freie Zimmer bereits ab 67 Euro. Auch das Angebot ist mit 21 Hotels, die freie Zimmer bieten, deutlich größer. Der direkte Vergleich zeigt: zur bauma erhöhen Hotels in unmittelbarer Nähe zur Messe ihre Preise um das Sechsfache.1) allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, Gästebewertung mind. gut in der CHECK24-Kundenbewertung, Preise für eine Übernachtung im Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene), Umkreissuche: max. drei Kilometer Luftlinie von der Messe München entfernt; Übernachtungszeitraum während der bauma Dienstag, 25.10. - Mittwoch, 26.10.2022, Vergleichszeitraum: Dienstag, 8.11. - Mittwoch, 9.11.2022; Stand der Preise: 29.9.2022; alle betrachteten Hotels und weitere Ergebnisse unter: http://www.check24.de/files/p/2022/b/a/e/18071-2022_10_12_check24_tabellen_bauma.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige Hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften, über 75 Pauschalreiseveranstaltern und Dienstleistern aus ca. 70 Kategorien das für sie passende Angebot. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Zur CHECK24 Gruppe gehört auch die C24 Bank. CHECK24 hat seinen Hauptsitz in München und ist an 18 weiteren Standorten in Deutschland vertreten.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Maria Trottner, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174, maria.trottner@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/5342281