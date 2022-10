Eine Erholung des DAX ist auch am Mittwoch nicht in Sicht. Nach seiner jüngsten Verlustserie taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 12.178 Punkte. Zur psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten bleibt er damit aber weiter auf etwas Abstand.Trotz seiner Verluste stemme sich der DAX in letzter Zeit erstaunlich gut gegen schlechte Vorgaben aus den USA, urteilte am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...