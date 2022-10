Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist weiter auf Richtungssuche. Gestern waren die Ausschläge allerdings deutlich geringer als noch am Montag. Der DAX lag den ganzen Tag in der Verlustzone und schloss rund 0,4 Prozent tiefer bei 12.220 Punkten. Marktidee: MTU Die Aktie von MTU befindet sich aktuell in einer Erholungsbewegung. Unterstützung gab es gestern in Form einer positiven Analystenstudie. Aus technischer Sicht ist allerdings immer noch der mittelfristige Abwärtstrend intakt. Damit sich die Erholung ausdehnen kann, muss der Kurs erst noch über einen wichtigen Widerstand steigen. Das Chartbild würde sich trotzdem erst oberhalb einer weiteren Marke aufhellen. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1