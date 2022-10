Düsseldorf (ots) -- Umsatz wächst im 3. Quartal organisch um 17,4 % auch dank anhaltend starker Nachfrage nach High Value Solutions- Adjusted EBITDA steigt organisch um 13,3 %- Gerresheimer bekräftigt Prognose für das Geschäftsjahr 2022Die Gerresheimer AG, ein führender Anbieter von Health & Beauty-Lösungen und Drug Delivery-Systemen für Pharma, Biotech und Kosmetik, bestätigt nach einem weiteren Quartal mit starkem und profitablem Wachstum die Prognose für das Geschäftsjahr 2022. Der Umsatz stieg im 3. Quartal organisch um 17,4 %, worin sich die starke Kundennachfrage, die führende Marktposition und der anhaltende Erfolg der High Value Solutions widerspiegeln. Das Adjusted EBITDA wuchs organisch um 13,3 %. "Gerresheimer setzt seinen profitablen Wachstumskurs in allen Geschäftsbereichen, Geschäftsfeldern und Regionen fort und untermauert damit seine starke Marktposition. Wir steuern erfolgreich durch ein herausforderndes Umfeld, setzen unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und forcieren unseren Transformationsprozess hin zum Lösungsanbieter und Systemintegrator", sagte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG. "Wir sind auf Kurs, unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zu erfüllen, und halten an unseren mittelfristigen Zielen fest", bekräftigte er.Im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 erwirtschaftete Gerresheimer einen Umsatz von 473 Millionen Euro und erzielte damit ein organisches Wachstum von 17,4 %. Die Geschäftsbereiche Plastics & Devices und Primary Packaging Glass trugen mit zweistelligen profitablen Umsatzzuwächsen zu diesem Erfolg bei. Hier zahlt sich die langfristig angelegte Fokussierung auf Investitionen in wichtige Wachstumstreiber wie High Value Solutions, Kapazitätsausbau und regionale Expansion sowie in die Auftragsfertigung aus. Aufgrund des starken Wachstums im Bereich High Value Solutions und konsequenter Preisanpassungen stieg das bereinigte EBITDA von 75 Mio. EUR um 16 Mio. EUR auf 91 Mio. EUR. Währungsbereinigt entspricht dies einem organischen Wachstum von 13,3 %. Das Adjusted EPS stieg von EUR 0,97 auf EUR 1,15 und verzeichnete damit ein organisches Wachstum von 10,1 %. Gerresheimer bekräftigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 10 % und einem hohen einstelligen organischen Wachstum des Adjusted EBITDA und des Adjusted EPS.Gerresheimer hat umfangreiche Maßnahmen umgesetzt, um die Auswirkungen der Inflation zu bewältigen und die kontinuierliche Versorgung mit systemrelevanten Lösungen und Dienstleistungen sicherzustellen. Das Unternehmen verfügt über langfristige Energielieferverträge, die eine sehr gute Wettbewerbsfähigkeit auch auf der Kostenseite sichern. Mit Blick auf die Zukunft wird Gerresheimer seinen Energiemix durch die konsequente Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie weiter verbessern.Die Umsätze des Geschäftsbereichs Plastics & Devices stiegen organisch um 11,3 %, getragen von vertraglich verankerten Preisanpassungen, aber auch durch die starke Nachfrage nach Kunststoffverpackungen und Injektoren sowie durch das Engineering- und Werkzeuggeschäft. Das Adjusted EBITDA stieg organisch um 9,3 %.Der Geschäftsbereich Primary Packaging Glass konnte sein organisches Wachstum mit einem deutlichen Anstieg von 24,5 % weiter beschleunigen. Treiber hierfür waren die anhaltend starke Nachfrage nach High Value Solutions wie Gx® RTF Vials und Gx® Elite Glass sowie nachhaltige Preiserhöhungen. Das Adjusted EBITDA stieg organisch um 18,9 %.Der Geschäftsbereich Advanced Technologies trieb Projekte und Investitionen für künftiges Wachstum weiter voran. Dazu gehören laufende Projekte zur Entwicklung einer neuen Pumpe für einen Biotech-Kunden aus den USA sowie einer Mikropumpe zur Behandlung chronischer Herzinsuffizienz mit SQ Innovation.Gerresheimer setzt seinen Strategieprozess formula G mit Wachstumsprojekten wie neuen Partnerschaften, einer Beschleunigung der globalen Expansion und des Kapazitätsaufbau sowie mit neuen Aufträgen im Bereich der Auftragsfertigung konsequent fort. In den letzten Monaten verkündete Gerresheimer beispielsweise eine strategische Partnerschaft mit der Zollner Elektronik AG, Zandt, zur Entwicklung elektronisch gesteuerter medizintechnischer Systeme, eine staatlich geförderte Investition in zusätzliche Produktionskapazitäten für Injektionsfläschchen in den USA sowie eine Initiative zur Einführung eines neuen Industriestandards für hochwertige Ready-To-Fill (RTF)-Vials.Prognose für das Geschäftsjahr 2022 (auf Konzernebene, FXN):- Organisches Umsatzwachstum: mindestens 10 %- Organisches Wachstum Adjusted EBITDA: im hohen einstelligen Prozentbereich- Wachstum des Adjusted EPS: im hohen einstelligen ProzentbereichMittelfristige Prognose (auf Konzernebene, FXN)- Organisches Umsatzwachstum: im hohen einstelligen Prozentbereich- Organische Adjusted EBITDA-Marge: von 23 - 25 %- Wachstum des Adjusted EPS: mindestens 10 % p.a.Die Pressemitteillung ist hier verfügbar:Gerresheimer erzielt zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum im 3. 