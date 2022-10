Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Dienstag (11.10.2022). Dies ist eine kurze Review des Handelsverlaufs für den interessierten Anleger. Tageshoch und Tagestief werden ebenso beleuchtet wie der Preis in Euro. Auch der Silberpreis und die Entwicklung der Gold Silber Ratio wird nicht außen vorgelassen. Als erster Goldkurs am Handelstag wurden 1.668,67 USD notiert. Danach wurde im Tagesverlauf der Preis für die Feinunze Gold zwischen 1.661,15 USD und ...

