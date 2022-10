Northbrook, Ill. (ots/PRNewswire) -Die Connectivity Standards Alliance (CSA) erkennt UL Solutions nun als eine autorisierte Drittanbieter-Testeinrichtung an, um Produkte mit Matter zu testen - dem neu veröffentlichten Standard, der darauf abzielt, die Smart-Home-Technologie-Branche zu vereinen.UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass es jetzt als Drittanbieter-Testeinrichtung für Smart-Home-Produkte mit Matter zugelassen ist; die Connectivity Standards Alliance (CSA) hat kürzlich einen brancheneeinheitlichen Standard für Smart-Home-Technologie veröffentlicht.UL Solutions, das von der CSA nach der Markteinführung von Matter 1.0 als Drittanbieter-Testeinrichtung an ausgewählten Standorten in Asien, Europa und Nordamerika zugelassen wurde, wird die Leistung und Funktionalität von Produkten anhand der Matter-Spezifikationen bewerten. UL Solutions bietet Know-how, um Unternehmen bei der Validierung der Produkteignung für die Matter-Zertifizierung durch die CSA zu unterstützen.Aufgrund dieser neuen Zulassung kann UL Solutions zusätzlich zu den bestehenden Testfunktionen für Bluetooth®-, Zigbee- und Thread-Technologien eine umfassende Testlösung für Hersteller bereitstellen, die vernetzte Smart-Geräte im Bereich des Internet of Things (IoT) entwickeln.UL Solutions mit mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bewertung von drahtlosen und vernetzten Technologieprodukten ist ein aktives Mitglied der Matter-Arbeitsgruppe von CSA. Im Vorfeld der Veröffentlichung wurde Matter von wichtigen Unternehmen aus der Technologiebranche unterstützt. Dies ist in erster Linie auf die Vorteile für die Branche und die Benutzer zurückzuführen, einschließlich eines Plattform-agnostischen Ansatzes für die Kommunikation und Kompatibilität bei Geräten. Laut dem globalen Technology-Intelligence-Unternehmen ABI Research wird mehr als die Hälfte der weltweiten Smart-Home-Geräte innerhalb von fünf Jahren Matter-Unterstützung bieten.UL Solutions bewertet vernetzte Technologieprodukte gemäß der Einhaltung anwendbarer Anforderungen, wie z. B. elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Hochfrequenz (HF) und HF-Exposition. Das Unternehmen bewertet außerdem vernetzte Technologieprodukte im Hinblick auf die Sicherheit, damit keine Produkte andere Geräte störend beeinflussen oder durch andere Geräte gestört werden oder möglicherweise Brände oder Gesundheitsprobleme verursachen."Matter-Testdienstleistungen von UL Solutions unterstützen Unternehmen bei der Validierung der Zertifizierung von Matter-fähigen Produkten", sagte Anurag Vennavaram, Operations Leader bei UL Solutions. "Die Überprüfung der Einhaltung der Matter-Spezifikationen wird eine wichtige Komponente sein, um die Vorteile des neuen Standards voll auszuschöpfen, die Branche zu vereinen und Herstellern zu helfen, Verzögerungen bei der Zertifizierung zu vermeiden.""Die unabhängige Sichtweise Dritter und das Fachwissen von UL Solutions haben sich bereits bei der erfolgreichen Einführung von Matter und unseren Bemühungen hinsichtlich der Anpassung der Branche bewährt", so Jon Harros, Director of Certification and Testing, Connectivity Standards Alliance. "Wir begrüßen die kontinuierliche Unterstützung von UL Solutions, jetzt als eine von CSA autorisierte Drittanbieter-Testeinrichtung für Matter-fähige Produkte, indem wir die Branche und unsere technischen Fähigkeiten zusammenbringen, um mehr zu erreichen."UL Solutions UL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Zertifizierungszeichen sind anerkannte Symbole des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.ULNews@UL.comPressekontakt:Steven BrewsterUL SolutionsULNews@UL.comTel.: +1 (847) 664.8425Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1915577/Matter_image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ul-solutions-unterstutzt-hersteller-von-matter-fahigen-smart-geraten-dabei-sich-den-herausforderungen-der-interoperabilitat-zu-stellen-301646714.htmlOriginal-Content von: UL Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164269/5342299