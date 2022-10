Die neue Porsche AG mit Top-Seitwärtsrenditen

Trotz Überzeichnung war am Tag des Börsengangs der "echten" Porsche AG unter der ISIN DE000PAG9113 (455,5 Mio. Vorzugsaktien; nicht gelistete Stammaktien in gleicher Stückzahl bei den Familien Piech und Porsche) von durchdrehenden Reifen nichts zu spüren: Die Aktie verharrte um den Platzierungspreis von 82,50 Euro. Die Porsche AG ist - im Gegensatz zur Beteiligungsgesellschaft Porsche Automobil Holding SE (DE000PAH0038, ab Januar 2023 mit Sperrminorität an der Porsche AG beteiligt) - ein reiner Sportwagenhersteller im Luxussegment mit einem Jahresumsatz von 33,1 Mrd. Euro und einer EBITDA-Marge (nur Automobile) von stattlichen 24,5 Prozent. Wer den defensiven Einstieg in diesen Pure Play aus dem Volkswagen-Konzern sucht, setzt auf Zertifikate.

Discount-Strategie mit 9 Prozent Puffer (Dezember)

Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DV526L2 bietet beim Preis von 76,92 Euro einen Puffer von 9,5 Prozent. Aus der Differenz zum Höchstbetrag (Cap) von 80 Euro errechnet sich eine Renditechance von 3,08 Euro oder 20 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 16.12.22 unter dem Cap, gibt"s einen Barausgleich in Höhe des Schlusskurses.

Discount-Strategie mit 17 Prozent Puffer (März)

Mehr Puffer mit längerer Laufzeit: Der Discounter der SG mit der ISIN DE000SQ1SRF2 und einem Cap von 75 Euro rentiert mit 4,26 Euro oder 13,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am 17.3.23 zumindest auf Höhe des Caps notiert; ansonsten erhalten Anleger die Lieferung einer Porsche-AG-Aktie.

Discount-Strategie mit 23 Prozent Kupon p.a. (Juni)

Den Discounter von HSBC mit der ISIN DE000HG5TQL6 und einem Cap bei 70 Euro gibt"s zum Preis von 65 Euro - ein Discount von 25 Prozent bei einem maximalen Gewinn von 5 Euro oder 11,1 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 16.6.23 unterhalb des Caps, erfolgt auch hier eine Aktienlieferung.

ZertifikateReport-Fazit: Wer im aktuellen Börsenumfeld vor einem Direktinvestment zurückschreckt, aber grundsätzlich bei Porsche einsteigen will, kann mit Zertifikaten von den Volatilitäten des Sportwagenherstellers profitieren und bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie und mit Sicherheitspuffer attraktive Renditen erzielen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Porsche-Aktien oder von Anlageprodukten auf Porsche-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de