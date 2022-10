EQS-News: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose

NanoFocus AG bestätigt nach erstem Halbjahr 2022 die Prognose für das Gesamtjahr: Deutliche Ergebnisverbesserung erwartet



NanoFocus AG bestätigt nach erstem Halbjahr 2022 die Prognose für das Gesamtjahr: Deutliche Ergebnisverbesserung erwartet H1/2022: Umsatz +46% auf 4,0 Mio. Euro, EBITDA von -0,53 Mio. Euro auf -0,11 Mio. Euro verbessert

NanoFocus-Messsysteme schaffen Sprung an und in die Halbleiter-Produktion

Prognose für 2022: Umsatz über 9 Mio. Euro, EBITDA und EBIT leicht positiv Oberhausen, den 12.10.2022 - Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 und des weiterhin hohen Auftragsbestands konkretisiert die NanoFocus AG (ISIN: DE000A3H2242 / WKN: A3H224) ihre Prognose für das Gesamtjahr 2022. Der Umsatz des Herstellers von hochpräzisen 3D-Messsystemen soll wie geplant von 6,6 Mio. Euro im Vorjahr auf über 9 Mio. Euro gesteigert werden. Auf der Ergebnisseite wird sich NanoFocus inklusive der Ergebnisvereinnahmung der Tochtergesellschaft Breitmeier Messtechnik GmbH im laufenden Jahr auf allen Ebenen deutlich verbessern. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und auch das EBIT sollen leicht positiv ausfallen (Vorjahr: EBITDA -0,37 Mio. Euro; EBIT -0,96 Mio. Euro). Auch das Nettoergebnis des Vorjahres in Höhe von -1,54 Mio. Euro sollte im laufenden Jahr deutlich verbessert werden können. Im ersten Halbjahr 2022 hat NanoFocus dem Umsatz von 2,721 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum um 46 % auf 3,966 Mio. Euro gesteigert. Das EBITDA konnte deutlich von -0,534 Mio. Euro auf -0,108 Mio. Euro verbessert werden, ebenso wie das EBIT von -0,743 Mio. Euro auf -0,275 Mio. Euro und das Nettoergebnis von -0,873 Mio. Euro auf -0,445 Mio. Euro. Die positive Geschäftsentwicklung sollte im zweiten Halbjahr 2022 an Dynamik gewinn und zu einem positiven EBITDA und EBIT führen. So verfügte NanoFocus inklusive der Tochtergesellschaft Breitmeier Messtechnik Ende September über einen Auftragsbestand in Höhe von 4,5 Mio. Euro. "NanoFocus hat sich in den vergangenen Jahren neu ausgerichtet. Statt auf Automotive sind wir heute auf die Branchen Electronics und Materials fokussiert. Dies zahlt sich - trotz des schwierigen Umfelds - langsam aus", sagt Michael Hauptmannl. "Mit unserem Standort in Korea und Kooperationen mit lokalen Maschinenbauern fassen wir endlich in der Halbleiterbranche Fuß. Und zwar nicht nur bei Messsystemen im Forschungsbereich, sondern an und in der Produktionslinie der Chip-Hersteller. Dies ist ein echter Meilenstein." Der Bereich Semiconductor wird im laufenden Jahr mit rund 2 Mio. Euro voraussichtlich deutlich mehr umsetzen, als geplant - Tendenz weiter steigend. Im aktuellen Projekt mit einem koreanischen Maschinenbauer liefert NanoFocus neuentwickelte Messsysteme zur Produktionskontrolle. Auch an Samsung liefert NanoFocus mit einem Partner im laufenden Jahr eine neue Anlage. Nicht nur in Korea sieht NanoFocus weitere Wachstumschancen, auch mit Herstellern in Europa ist das Unternehmen in Gesprächen. Die Prognose für das Gesamtjahr 2022 steht unter dem Vorbehalt, dass sich die COVID-19-Situation, Lieferketten und die geopolitische Lage bis zum Jahresende nicht signifikant verschlechtern. Über die NanoFocus AG:

Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. http://www.nanofocus.de



Kontakt:

Fabian Lorenz

Investor Relations

Telefon: +49 (0) 221/29831588

E-Mail: ir@nanofocus.de



