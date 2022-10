Der S&P 500 Energy Sector erholte sich in der Vorwoche stark. Der S&P 500 hat wiederum am Jahrestief zu kämpfen. Der deutsche Leitindex kann nicht an die Gewinne der Vorwoche anknüpfen. EURUSD stoppt den Rückgang an der 0,97er-Marke. Der Goldpreis fällt seit fünf Handelstagen in Folge. Der Ölmarkt steht seit Montag wieder unter Verkaufsdruck. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...