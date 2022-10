Für viele Anleger sind und bleiben Biotech-Aktien undurchschaubar. Dabei bietet gerade dieser Sektor im aktuellen Markumfeld enorme Gewinnchancen. Big Pharma wird jetzt eine Aktie in ungeahnte Höhen ziehen und kaum jemand hat es bisher bemerkt. Um welches Papier es sich handelt, erfährst Du im brandneuen Video von SD TALK. Genau wie in jedem anderen Sektor tun sich auch gerade im Biotech-Segment gerade kleinere Titel in der aktuellen Marktphase sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...