Köln (www.anleihencheck.de) - Auf den Kreditmärkten liegen die Schwachstellen unserer Meinung nach eher auf der privaten Seite als bei öffentlichen Anleiheemittenten, so die Experten von Generali Investments.Der Krieg in der Ukraine sei ein Wendepunkt für die makroökonomischen Erwartungen gewesen, aber die Rating-Agenturen hätten erst vor kurzem damit begonnen, bei ihren globalen Rating-Bewertungen und Ausfallerwartungen eine vorsichtige Haltung einzunehmen. Die beiden wesentlichen Treiber für den nächsten Ausfallzyklus in Europa seien: a) die Tiefe der Rezession, und b) der Umfang bzw. die Wirksamkeit der staatlichen Unterstützung für den Privatsektor. Da Letztere über Fremdfinanzierung erfolgen werde, könnte sich dies auch negativ auf die staatlichen Finanzierungssätze auswirken und letztlich auch Ausfälle begünstigen, da das absolute Zinsniveau ein wesentlicher Faktor für Unternehmensinsolvenzen sei. ...

