In dieser Handelswoche werden die Nerven der Anleger erneut auf die Probe gestellt. In den nächsten Tagen stehen wichtige Termine an, wie das Fed-Protokoll und neue US-Inflationsdaten. Besonders für Risk-On-Assets wie Kryptos sind diese Daten von hoher Bedeutung. Ethereum-Anleger sollten auf diese Signale achten.

Den vollständigen Artikel lesen ...