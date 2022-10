Das meldeten gerade die Bundestatistiker. Klingt leicht mysteriös. Erklärt sich indes damit, dass 84 % der Einfuhren auf direktem Weg aus dem Staat hereinkamen, in dem die Waren gefördert oder gefertigt wurden, während 16 % Richtung Deutschland noch in einer anderen Nation als dem Ursprungsland gehandelt oder verzollt wurden - meist in den Niederlanden und Belgien. Von Januar bis Juli 2022 wurden insgesamt rd. 348,1 Mill. Tonnen Waren im Wert von 853,1 Mrd. € importiert.



