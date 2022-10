DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of Korea erhöht Leitzins erneut um 50 Basispunkte

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins in Reaktion auf die aggressive Straffung der US-Geldpolitik und die hohe Inflation in Südkorea zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten deutlich erhöht. Die Bank of Korea hob den siebentägigen Repo-Satz am Mittwoch um 50 Basispunkte auf 3,00 Prozent an. Im Juli hatte die Zentralbank den Leitzins erstmals um 50 Punkte angehoben, im August folgte eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt.

Bailey: BoE beendet Anleihekäufe wie geplant am Freitag

Die Bank of England (BoE) wird ihre Anleihekäufe zur Rettung von Pensionsfonds nach den Worte von BoE-Gouverneur Andrew Bailey wie geplant am Freitag einstellen. "Sie haben noch drei Tage Zeit", sagte Bailey an die Fonds gerichtet bei der Jahrestagung des Internationalen Bankenverbands IIF. Die Fonds seien mit einem "beispiellosen" Anstieg der Renditen langfristiger Anleihen und "sehr großen Nachschussforderungen" infolge der Hebelwirkung ihrer Liability Driven Investment Fonds konfrontiert.

Bank of England könnte Kaufprogramm über Freitag hinaus verlängern - FT

Die Bank of England (BoE) hat Bankern signalisiert, dass ihr Notkaufprogramm für Anleihen möglicherweise nicht am Freitag endet, wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet. Der Bericht kommt einen Tag, nachdem BoE-Gouverneur Andrew Bailey sagte, dass die Unterstützung für Pensionsfonds am Freitag enden würde. Die BoE hatte das Anleihekaufprogramm am 28. September nach einem Ausverkauf von Anleihen gestartet, der durch die Ankündigung der britischen Regierung von umfangreichen, schuldenfinanzierten Steuersenkungen ausgelöst wurde.

Biden kündigt "Konsequenzen" nach Opec-Entscheidung an

US-Präsident Joe Biden hat Konsequenzen für die umstrittene Entscheidung der Opec+-Staaten angekündigt, die Ölproduktion zu drosseln. Er werde nicht genau sagen, was ihm vorschwebe, "aber das wird Konsequenzen haben", sagte Biden in einem CNN-Interview. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte, die Beziehung zu den Ölstaaten unter Führung Saudi-Arabiens werde "neu bewertet".

Litauen spricht sich für Nato-Beitritt der Ukraine aus

Unmittelbar vor einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister hat sich Litauen für einen Beitritt der Ukraine zu dem Bündnis ausgesprochen. "In den vergangenen sieben Monaten hat die Ukraine gezeigt, dass sie sich effektiv gegen Russland selbst verteidigen und Moskaus Expansionismus und Revisionismus Einhalt gebieten kann", sagte Vize-Verteidigungsminister Margiris Abukevicius der Welt. Die Ukraine habe bewiesen, dass sie die Nato-Allianz stärker machen würde, sagte Abukevicius. Litauen habe die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine immer unterstützt.

Biden: Putin hat sich im Ukraine-Krieg "verkalkuliert"

US-Präsident Joe Biden hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erhebliche Fehleinschätzungen im Ukraine-Krieg bescheinigt. Er halte Putin eigentlich für einen "rationalen Akteur", beim Angriffskrieg auf die Ukraine habe sich der Kreml-Chef aber "erheblich verkalkuliert", sagte Biden dem Fernsehsender CNN in einem Interview, das in Auszügen veröffentlicht wurde. Putin habe vor allem den ukrainischen Widerstand gegen die russischen Besatzer unterschätzt, sagte Biden.

Kiew: Leichen dutzender Zivilisten in Donezk exhumiert

In zwei von der ukrainischen Armee zurückeroberten Städten in der ostukrainischen Region Donezk sind nach ukrainischen Angaben die Leichen dutzender Zivilisten gefunden worden. "In den befreiten Städten Swjatohirsk und Lyman wurden zahlreiche Massengrabstätten entdeckt", erklärte die Generalstaatsanwalt in Kiew. In Swjatohirsk seien 34 Leichen und in Lyman 44 Leichen exhumiert worden.

Putin zeigt sich "offen für Dialog" über Sicherheit von Akw Saporischschja

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Dialogbereitschaft in Bezug auf die Sicherheit des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja erklärt. Er sei "offen für einen Dialog" mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über das Kernkraftwerk Saporischschja, sagte der Kreml-Chef am Dienstag bei dem im russischen Staatsfernsehen übertragenen Empfang des IAEA-Chefs Rafael Grossi in St. Petersburg. Das im Süden der Ukraine gelegene Akw wird seit März von russischen Truppen kontrolliert.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Industrieproduktion Aug -1,8% gg Vm; -5,2% gg Vj

GB/Industrieproduktion Aug PROG: unverändert gg Vm, -2,6% gg Vj

GB/Industrieproduktion Juli rev -1,8% gg Vm, -3,2% gg Vj

GB/Handelsbilanz Aug Defizit 19,3 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Juli revidiert Defizit 17,6 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 19,4 Mrd GBP

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Aug -5,8% (PROG: -2,3%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Aug +9,7% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.