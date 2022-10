Der DAX nimmt am Mittwoch die schwachen Vorgaben aus Asien auf und startet leichter in den neuen Handelstag. Die Verunsicherung der Anleger ist weiterhin recht groß, vor allem im Hinblick auf die anstehenden Inflationsdaten aus den USA. Zudem gibt es am Abend das FOMC-Protokoll, was für Volatilität sorgen könnte.Am heutigen Nachmittag (14:30 Uhr) stehen zunächst die Erzeugerpreise (PPI) in den USA auf der Agenda. Sie werden einen Vorgeschmack auf das geben, was am Donnerstag die Blicke der Investoren ...

