FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Klöckner & Co nach der Gewinnwarnung für das Gesamtjahr von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 8 Euro gesenkt. Analyst Jeremy Garnier stutzte daraufhin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für den Stahlhändler. Die nächsten Quartale würden schwierig angesichts fallender Preise und mauer Nachfrage im trüben Marktumfeld./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 08:18 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 08:27 / MESZ



ISIN: DE000KC01000

