CipherTrust Cloud Key Manager hilft Unternehmen, Compliance-Vorgaben zu erfüllen und Data Governance über Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg zu unterstützen

Die neuesten Integrationen von Bring-Your-Own-Key-Funktionen unterstützen auch Verschlüsselungen in Google Gmail und bieten eine verstärkte Kontrolle über die Schlüssel für Oracle Cloud Infrastructure und SAP Data Custodian

Thales präsentierte heute die neuesten Innovationen von CipherTrust Cloud Key Manager, die Anwenderorganisationen dabei unterstützen, den Anforderungen an die digitale Souveränität in großen öffentlichen Clouds wie Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud, SAP und Salesforce gerecht zu werden. Organisationen, die diese Cloud-Anbieter nutzen, können jetzt die BYOK-Funktionen (Bring Your Own Key) von CipherTrust Cloud Key Manager einsetzen, um die Datensicherheit und den Besitz von Codierungsschlüsseln zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221012005076/de/

©Thales

Wie die Thales Cloud-Security-Studie 2022 zeigt, nimmt die Nutzung von Multi-Cloud-Systemen stetig zu: 72 aller befragten Organisationen nutzen mehrere Cloud-Service-Anbieter. Zudem erklärten 52 der in der Studie Befragten, dass sie die Schlüssel zu ihren in der Cloud verschlüsselten Daten auf der Plattform des Cloud-Anbieters verwalten.

Mit der BYOK-Funktionalität können Kunden die Schlüsselverwaltung über alle Clouds hinweg mit externen Schlüsselverwaltungsdiensten zentralisieren. Dies gewährleistet vollständige Verschlüsselungsfunktionen und ermöglicht ein Management des Schlüssel-Lebenszyklus. So behalten sie die Kontrolle über sensible Daten über mehrere öffentliche Clouds hinweg.

CipherTrust Cloud Key Manager, die branchenführende Lösung für die Verwaltung des Lebenszyklus von Multi-Cloud-Codierungsschlüsseln, bietet den Kunden die Möglichkeit, zur Cloud zu migrieren und sowohl native Cloud-Schlüssel als auch Bring Your Own Keys (BYOK) zu verwalten. Der Thales-Service unterstützt den von den Unternehmen immer häufiger geäußerten Wunsch, ihre eigenen Schlüssel außerhalb der Cloud, in der ihre sensiblen Daten gespeichert sind, zu verwalten und zu kontrollieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erreichen und das volle Potenzial ihrer Multi-Cloud-Umgebung auszuschöpfen.

Todd Moore, VP, Encryption Products bei Thales, sagte: "Unternehmen aus allen Branchen wechseln derzeit in die Cloud und migrieren im Zuge dieser Umstellung ihre sensiblen Daten. Dies bringt zwar beträchtliche Vorteile mit sich, aber die IT-Experten müssen sich auch mit den neuen Sicherheitsaspekten auseinandersetzen, die mit dieser Umstellung verbunden sind. Wir helfen unseren Kunden, kritische Herausforderungen in den Bereichen Data Governance, Risiko und Compliance in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zu meistern, und kommen gleichzeitig dem immer häufiger geäußerten Wunsch der Unternehmen nach, ihre hochwertigen Schlüssel für die Nutzung in der Cloud zu zentralisieren, zu verwalten und zu kontrollieren."

Diese neuesten Integrationen tragen dazu bei, den Kunden mehr Vertrauen in ihre Cloud-Migration zu vermitteln, denn sie wissen, dass ihre Daten unabhängig von ihrem Standort oder Zustand stets vertraulich und verschlüsselt bleiben. CipherTrust Cloud Key Manager unterstützt ab sofort:

Amazon Web Services mit BYOK für AWS GovCloud, BYOK für AWS China Cloud und Unterstützung von AWS CloudHSM

mit BYOK für AWS GovCloud, BYOK für AWS China Cloud und Unterstützung von AWS CloudHSM Google Cloud mit Customer Managed Encryption Keys (vom Kunden verwalteten Verschlüsselungsschlüsseln), externer Schlüsselverwaltung (Hold Your Own Key, HYOK) und Ubiquitous Data Encryption (allgegenwärtiger Datenverschlüsselung)

mit Customer Managed Encryption Keys (vom Kunden verwalteten Verschlüsselungsschlüsseln), externer Schlüsselverwaltung (Hold Your Own Key, HYOK) und Ubiquitous Data Encryption (allgegenwärtiger Datenverschlüsselung) Google Workspace mit clientseitiger Verschlüsselung für Drive, Meet, Kalender und Gmail dies ist die erste Unterstützung einer BYOK-Verschlüsselung für Gmail

mit clientseitiger Verschlüsselung für Drive, Meet, Kalender und Gmail dies ist die erste Unterstützung einer BYOK-Verschlüsselung für Gmail Microsoft Azure mit BYOK für Microsoft Azure GovCloud, Microsoft Azure Stack und Microsoft Azure Managed HSM

mit BYOK für Microsoft Azure GovCloud, Microsoft Azure Stack und Microsoft Azure Managed HSM Microsoft Office365 mit BYOK über Azure Key Vault

mit BYOK über Azure Key Vault Oracle Cloud Infrastructure mit BYOK

mit BYOK Salesforce/Sandbox mit BYOK und Cache-Only Key Service (HYOK)

mit BYOK und Cache-Only Key Service (HYOK) SAP mit BYOK für Data Custodian

CipherTrust Cloud Key Manager ist eine Lösung in Form eines einzigen Fensters ("Single Pane of Glass"), in dem verschiedene Schnittstellen in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen vereinheitlicht und in einer konsolidierten, zentralen Ansicht dargestellt werden, was den Kunden folgende Hauptvorteile bietet:

Gewährleistung der Souveränität über die Daten in der Cloud: Die Bereitstellung der benötigten Tools für Kunden zum Schutz von Daten an jedem Ort und in jedem Zustand ob im Ruhezustand, in Bewegung oder während der Nutzung sorgt für betriebliche Effizienz und erhöht die Sicherheit ihrer Cloud-Implementierung.

Die Bereitstellung der benötigten Tools für Kunden zum Schutz von Daten an jedem Ort und in jedem Zustand ob im Ruhezustand, in Bewegung oder während der Nutzung sorgt für betriebliche Effizienz und erhöht die Sicherheit ihrer Cloud-Implementierung. Schaffung von Wahlmöglichkeiten für Kunden in allen Clouds: Dies bietet die Möglichkeit der Cloud-Migration durch die Maximierung von Integrationen und Datenkontrollen, unabhängig von der verwendeten Cloud oder Cloud-Kombination.

Dies bietet die Möglichkeit der Cloud-Migration durch die Maximierung von Integrationen und Datenkontrollen, unabhängig von der verwendeten Cloud oder Cloud-Kombination. Risikomanagement inmitten einer sich entwickelnden Compliance-Landschaft: Gewährleistung der Anbieterunabhängigkeit durch nachweisliche Risikobewertung und Compliance, was die Portierbarkeit über Clouds hinweg ermöglicht.

Die laufende Partnerschaft von Thales mit mehreren Cloud-Service-Plattformen hilft den Kunden bei der souveränen Bewältigung möglicher Herausforderungen, bei der Minderung von Risiken, bei der Gewährleistung der Compliance und beim Aufbau betrieblicher Resilienz über Hybrid- und Multi-Cloud-Implementierungen hinweg.

