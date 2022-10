Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen ist am Berichtstag mit bis zu 2,35% zeitweilig auf das höchste Niveau seit 2011 gestiegen, so die Analysten der Nord LB.Anleger würden spekulieren, dass zur Bewältigung der Energiekrise das Gespenst gemeinsamer EU-Schulden wieder auf den Tisch kommen könnte. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen sei gestern zwi chenzeitlich mit 3,9% wieder unter die 4-Prozent-Marke gefallen. Sie rangiere aber immer noch in der Nähe ihres unlängst erreichten mehrjährigen Höchststandes. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...