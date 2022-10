DJ POLITIK-BLOG/Heil: Ganze Branchen wie Pflege, Gastronomie "quasi leergefegt"

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Heil: Ganze Branchen wie Pflege oder Gastronomie "quasi leergefegt"

Die Bundesregierung rechnet damit, dass bis zum Jahr 2026 etwa 240.000 Arbeitsplätze mehr neu zu besetzen sind, als Arbeitskräfte verfügbar sein werden. "Ganze Branchen wie die Pflege oder Gastronomie sind quasi leergefegt", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem Handelsblatt. Dem absehbaren Fachkräftemangel will die Regierung demnach mit einer Offensive für Aus- und Weiterbildung, einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen, besseren Arbeitsbedingungen und erleichterter Zuwanderung begegnen. Das geht aus der neuen Fachkräftestrategie hervor, die das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen will. Heil kündigte zudem an, dass die Regierung im Herbst die Eckpunkte für die geplante Einwanderungsreform vorlegen werde.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2022 03:42 ET (07:42 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.