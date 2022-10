NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software auf "Hold" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie trotz des konjunkturellen Gegenwinds mit einem starken dritten Quartal des Anbieters von Personalmanagement-Software. Ein hoher Auftragseingang sollte die Robustheit der Geschäfte belegen. Die Anlageempfehlung begründete Paganetty mit der bereits hohen Bewertung./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005104400

