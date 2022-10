Wie der Gesamtmarkt sind auch viele Telekommunikations-Aktien in diesem Jahr im Minus. Obwohl die Branche als eher wenig konjunkturabhängig gilt, gibt es dafür gute Gründe. T-Mobile (WKN: A1T7LU) hingegen hebt sich positiv ab. Anleger aus Euroland konnten seit Jahresbeginn ein sattes Plus von 39 % verzeichnen. Auch der Hauptaktionär, die Deutsche Telekom (WKN: 555750), liegt immerhin mit 7 % im Plus. Könnte da noch mehr gehen? Warum es bei T-Mobile so gut läuft Es gilt allgemein als Regel, dass ...

