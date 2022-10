Unterföhring (ots) -Realitätscheck ein Jahr nach der Bundestagswahl: Am Montag, 17. Oktober, geben Linda Zervakis und Louis Klamroth in der "ProSieben Politik Show" Bürger:innen die große Bühne - und Spitzenpolitiker:innen wie Lars Klingbeil (SPD), Christian Dürr (FDP), Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen) und Janine Wissler (Die Linke) müssen zuhören.Schon im Vorfeld der BTW21 ermöglichte die "ProSieben-Bundestagswahl-Show" direkten Austausch und emotionale Diskussionen zwischen Bürger:innen und Volksvertreter:innen. Wie reagieren die Parteivertreter:innen diesmal auf Sorgen, Nöte und konkrete Forderungen, wenn sie damit direkt von Betroffenen konfrontiert werden? Und welche Antworten liefern die Volksvertreter:innen auf die Fragen, die den Menschen aktuell auf der Seele brennen? "Die ProSieben Politik Show" wird am Montag, 17. Oktober 2022, um 20:15 Uhr live aus Berlin übertragen. Produziert wird "Die ProSieben Politik Show" von K2H im Auftrag von ProSieben."Die ProSieben Politik Show" am Montag, 17. Oktober 2022, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onewww.presse.prosieben.dePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5342479