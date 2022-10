Kunden von Megaport und Zenlayer erhalten jetzt Zugang zu privater On-Demand-Konnektivität in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Asien-Pazifik-Raum, dem Nahen Osten und Afrika.

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), ein weltweit tätiger, führender Anbieter von Network-as-a-Service (NaaS), und Zenlayer, ein weltweit tätiger führender Edge-Cloud-Diensteanbieter, haben eine strategische Partnerschaft gebildet, um die globale Reichweite ihrer Netzwerke für ihre gemeinsamen Kunden auf über 800 Standorte auf sechs Kontinenten auszudehnen. Dieses gemeinsame Angebot bereichert die Abdeckung von Zenlayer in entwickelten Märkten und erweitert das Angebot für Kunden von Megaport in aufstrebenden Märkten.

"Die strategische Partnerschaft von Megaport und Zenlayer macht es unseren Kunden leichter als je zuvor, private Konnektivität auf Anfrage zu nutzen, um ihre Cloud-Netzwerke in allen Teilen der Welt zu betreiben", erklärte Vincent English, Chief Executive Officer bei Megaport. "Gleichgültig, ob sie eine Hybrid- oder Multicloud einrichten oder eine Brücke zwischen SD-WAN und der Cloud schlagen möchten, die Kunden von Megaport können jetzt missionskritische IT-Dienste in neuen Märkten sicher anbinden, darunter auch solche in Südostasien und Südamerika, indem sie eine Kombination aus unseren NaaS-Lösungen und des von Zenlayer bereitgestellten Angebots von Infrastruktur-as-a-Service (IaaS) nutzen."

"Die Einbindung der ausgedehnten Integration von Megaport mit Cloud-Einfahrten in die gewaltige Reichweite der Rechenzentren von Zenlayer gibt unseren Kunden eine größere Auswahl an privater Konnektivität auf Anfrage bis hin zu innovativen und skalierbaren IaaS-Lösungen, die heute in den digital führenden Unternehmen verlangt werden", erläuterte Joe Zhu, Chief Executive Officer und Gründer von Zenlayer. "Zusammen ergeben unsere globalen, privaten software-definierten Netzwerke (SDN) jetzt eines der größten SDN in der Welt."

Kunden von Megaport und Zenlayer kommen in den Genuss folgender Vorteile:

Verbesserte Netzwerkleistung mit reduziertem Jitter und kürzeren Latenzzeiten

Niedrigere Cloud-Ausstiegskosten und Cloud-Einfahrten im Vergleich zu Internettarifen

Point-und-Klick-Netzwerkversorgung zur Unterstützung von Zusammenschaltung zwischen Filialstandorten, Rechenzentren, Cloud-Anbietern und IT-Dienstleistungen ohne Hardware-Anforderungen

Bereitstellung in Echtzeit von virtueller Netzwerkinfrastruktur und Zusammenschaltung

Sichere, private Hybrid- und Multicloud-Verbindungen zu über 800 aktivierten Rechenzentren über die gemeinsame Präsenz von Megaport und Zenlayer

Private On-Demand-Konnektivität zu den weltweit führenden Clouds, wie Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud und Salesforce

Kunden von Megaport and Zenlayer können jetzt außerdem die volle Suite von Enterprise-Services der beiden Unternehmen in Anspruch nehmen, darunter Megaport Cloud Router, einen virtuellen Cloud-Routing-Dienst, Megaport Virtual Edge, einen NFV-Hosting-Dienst, der die SD-WAN-Konnektivität verbessert, die Bare Metal Cloud von Zenlayer, einen On-Demand Edge-Computing-Service, und Zenlayer Global Accelerator (ZGA), einen Point-und-Klick-Service zur sofortigen Beschleunigung von Anwendungen weltweit.

Über Megaport

Megaport ist ein führender Anbieter von Network-as-a-Service- bzw. NaaS-Lösungen. Das globale software-definierte Netzwerk (SDN) des Unternehmens ist Firmen behilflich, ihr Netzwerk in kürzester Zeit über ein nutzerfreundliches Portal oder unsere offene API an Dienstleistungen anzubinden. Megaport bietet agile Netzwerkfähigkeiten, die im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerklösungen die Betriebskosten senken und die Markteinführungszeiten verkürzen. Megaport arbeitet partnerschaftlich mit den weltweit führenden Cloud-Serviceanbietern zusammen, darunter AWS, Microsoft Azure und Google Cloud, sowie mit den größten Betreibern von Rechenzentren, Systemintegratoren und Managed-Service-Anbietern der Welt. Megaport ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert.

Über Zenlayer

Zenlayer (www.zenlayer.com), ein weltweit tätiger Edge-Cloud-Diensteanbieter, bietet On-Demand-Konnektivität über ein gewaltiges Netzwerk von mehr als 270 PoPs und verfügt über Expertise in wachstumsstarken aufstrebenden Märkten, wie Südostasien, Indien, China und Südamerika. Unternehmen nutzen die globale Edge-Cloud-Plattform von Zenlayer für eine sofortige Verbesserung des digitalen Erlebnisses für ihre Nutzer mit extrem kurzen Latenzzeiten und weltweiter Konnektivität auf Anfrage.

