The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, gab heute die Veröffentlichung seines ersten jährlichen Planet Agenda Update bekannt. Die Besucher der Unternehmenswebsite können das gesamte Update oder den gekürzten Abschnitt 2030 Goals and Commitments herunterladen.

Das "Planet Agenda Update" ist nach dem 2008 eingeführten Nachhaltigkeitsmodell von The LYCRA Company benannt. Das Unternehmen setzt auf drei Säulen, die jeden Aspekt seiner Geschäftstätigkeit betreffen: Unternehmensverantwortung, Produktnachhaltigkeit und herausragende Fertigungsqualität. Die in diesen Dokumenten dargelegten Nachhaltigkeitsziele orientieren sich an diesen Säulen, enthalten Zielvorgaben für 2030 (sofern nicht anders angegeben) und geben die Basisleistung für 2021 an.

"Wir glauben an Transparenz und halten einen klaren Nachhaltigkeitsfahrplan, der unser Unternehmen in die Zukunft führt, für äußerst wichtig einen mutigen Plan, der unsere Kunden und Stakeholder voll unterstützt", so Julien Born, Chief Executive Officer von The LYCRA Company. "Zur Unterstützung dieses Plans haben wir den ‚Science Based Targets Initiative (SBTi) Call-to-Action Commitment Letter' unterzeichnet, ein Beweis für die Konzentration unseres Unternehmens auf die Reduzierung von Emissionen und Umweltauswirkungen. Ich bin stolz auf die Arbeit unserer Teams, die unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen vorantreiben und unsere Ziele für 2030 entwickeln, während wir auf unser Netto-Null-Ziel für 2050 hinarbeiten."

In diesem Update wird auch dargelegt, in welchem Maß die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens mit fünf der Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen übereinstimmen, und es wird über die bisherigen Fortschritte bei der Erreichung der Ziele berichtet.

"Wir haben eine lange Tradition als Branchenführer, der dafür bekannt ist, in die Entwicklung nachhaltiger Fasern zu investieren und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zusammenzuarbeiten", sagte Jean Hegedus, Sustainability Director bei The LYCRA Company. "Bei der Erarbeitung unserer Ziele für 2030 haben wir die Ziele unserer Kunden untersucht, um sicherzustellen, dass unsere Ziele sie unterstützen, was uns zu dem Motto des Updates ‚What moves you…is what moves us' inspiriert hat."

Die LYCRA Company ist ein innovationsorientiertes Unternehmen, das 2008 mit dem Angebot von COOLMAX EcoMade-Fasern begann und seitdem seine Recycling-Produktlinie um Fasern der Marken LYCRA, LYCRA T400 und THERMOLITE erweitert hat. Das Unternehmen stellt außerdem Fasern der Marke LYCRA XTRA LIFE für Stretch-Bekleidung her, die eine dauerhafte Form und Passform bieten. Durch die Verlängerung der Lebensdauer von Kleidung mit langlebigen Fasern werden die Umweltauswirkungen von Kleidungsstücken verringert, und sie werden nicht auf Mülldeponien entsorgt. Das Unternehmen hat vor kurzem eine Vereinbarung mit Qore LLC über die Nutzung von QIRA für biologisch gewonnene LYCRA-Fasern in großem Umfang bekannt gegeben.

"Unser branchenführendes Forschungs- und Entwicklungsteam arbeitet bereits jetzt an der nächsten Generation nachhaltiger Angebote für Bekleidung und Körperpflegeprodukte. Wir können es kaum erwarten, zu erfahren, was als Nächstes kommt", fügte Born hinzu.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologie-Lösungen und Innovationen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche. Mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist The LYCRA Company für ihre innovativen Produkte, technische Expertise, nachhaltigen Lösungen sowie ihren einzigartigen Marketing-Support weltweit anerkannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. Die Firmentradition von The LYCRA Company reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die Faser LYCRA, entwickelt wurde. Heute verfolgt The LYCRA Company das Ziel, den Wert der Produkte seiner Kunden durch innovative Entwicklungen zu steigern, die die Verbraucherwünsche nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

LYCRA, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE und XTRA LIFE sind Marken von The LYCRA Company.

Qore LLC und QIRA sind Marken von Qore LLC.

