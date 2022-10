Liva Health, einer der führenden europäischen Anbieter für evidenzbasiertes digitales Gesundheitscoaching, freut sich, die Ernennung von Shahram Sharif zum neuen CEO der Gruppe bekannt zu geben.

Sharif wird sich auf die Ambition von Liva Health konzentrieren, seine digitalen Dienste zur Bekämpfung chronischer Krankheiten durch digitale Tools zu erweitern, die signifikante klinische Ergebnisse liefern, und das zu erschwinglichen Preisen.

Rune Bech, Mitbegründer und Vorsitzender von Liva Health, sagte: "Diese Ernennung wird das globale Wachstum von Liva Health als führendes Unternehmen für skalierbares, personalisiertes digitales Gesundheitscoaching für Menschen mit chronischen Lebensstilkrankheiten wie Typ-2-Diabetes, Fettleibigkeit oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen beschleunigen."

Shahram Sharif kommentierte seinen Eintritt in das Team: "Ich freue mich sehr, bei Liva Health einzusteigen, um die solide Position des Unternehmens in Europa und darüber hinaus weiter zu stärken. In den letzten fünf Jahren hat Liva Health erfolgreiche Beziehungen zu Partnern aus den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Versicherungen und Einzelhandel aufgebaut. Ich bin fest davon überzeugt, dass Liva Health ein enormes Wachstumspotenzial hat, und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir so viele Menschen wie möglich mit chronischen, auf den Lebensstil zurückzuführenden Erkrankungen erreichen und deren Gesundheitszustand verbessern."

Sharif verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Innovation des Gesundheitswesens durch digitale Lösungen. Er ist Gründer und ehemaliger CEO der digitalen Gesundheits-Start-ups LindaCare und AmWell, die in Europa und den USA technologiegestützte Gesundheitsdienste wie die Fernüberwachung von Patienten mit chronischen Erkrankungen und personalisierte Berichte über die Auswirkungen von Lebensstilentscheidungen angeboten haben.

Er ist ein hoch angesehener Berater und Befürworter von Unternehmen der Gesundheitstechnologie. In seinen Positionen im Vorstand der European Health Telematics Association (EHTEL) und im Agoria Healthcare Technology Board bringt er wichtige Akteure zusammen, um die Gesundheitsversorgung durch digitale Gesundheitslösungen in ganz Europa zu verbessern.

Zuletzt leitete Sharif die Marktexpansion und das Wachstum als Chief Business Officer von Huma Therapeutics, einem globalen Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit, das die Behandlung chronischer Krankheiten zu Hause und die Fernüberwachung von Patienten ermöglicht, um dezentrale klinische Studien in großem Maßstab durchzuführen.

Sharif stößt am 17.Oktober zu Liva Health. Er wird in erster Linie im Londoner Büro tätig sein, aber auch in Kopenhagen, Berlin und den zukünftigen Büros arbeiten, da er die Eröffnung neuer Liva-Büros und -Operationen in Frankreich und Benelux leiten wird.

Über Liva Health

Liva Health wurde gegründet, um die Einführung digitaler Gesundheitstools voranzutreiben, die kostengünstig und in großem Umfang zu signifikanten klinischen Ergebnissen führen. Unsere Mission ist es, chronische Krankheiten zu verhindern, zu managen und zu behandeln, indem wir ein hybrides, technologiegestütztes Betreuungsmodell einsetzen, das es den Menschen ermöglicht, ihren Lebensstil durch persönliche, einfühlsame, digitale und menschliche Gesundheitsberatung nachhaltig zu verändern.

Unsere Teams in den Büros in London, Kopenhagen und Berlin unterstützen unsere Partner in ganz Europa und im asiatisch-pazifischen Raum dabei, Menschen zu befähigen, ihren Lebensstil zu ändern, um chronische Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden.

Die Kombination aus soliden klinischen Daten und Erkenntnissen und einem tiefen Verständnis der Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen unserer Mitglieder hat dazu geführt, dass Liva Health zum bevorzugten Partner für das öffentliche Gesundheitswesen, die Biowissenschaften und den Einzelhandel im Gesundheitswesen geworden ist. Wir streben danach, die Art und Weise, wie chronische Krankheiten behandelt werden, zu verändern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221012005095/de/

Contacts:

Rune Bech, Vorsitzender und Mitbegründer

Tel. +45 20 28 96 66

www.livahealth.com