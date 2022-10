Dass Nio schon bald im großen Stil im europäischen Markt durchstarten möchte, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Auch in Deutschland sollen die Elektrokarossen des chinesischen Herstellers mitsamt den einzigartigen Akku-Wechselstationen in naher Zukunft verfügbar sein. Wie es dabei um die Chancen auf einen Erfolg steht, darüber gibt es freilich unterschiedliche Ansichten. CEO William Li gibt sich aber sehr zuversichtlich.In einem Interview mit "heise.de" gab der Unternehmer kürzlich einige Einblicke in die weiteren Ziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...