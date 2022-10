Dass die TUI-Aktie in letzter Zeit kaum noch Land gesehen hat, dafür sind auch die hohen Energiepreise ein wesentlicher Faktor. Die lassen nicht nur die Kosten des Reiseanbieters selbst in die Höhe schießen. Sie sorgen auch dafür, dass die Verbraucher ihr Geld bei sich halten und über die Notwendigkeit über eine Herbst- oder Winterreiche nochmal genau nachdenken.Bisher war es mehr oder weniger Konsens, dass dadurch große Gefahren für die nächsten Monate bei TUI (DE000TUAG000) entstehen. In den hohen Energiepreisen will manch einer aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...