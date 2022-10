Die größte Produktionsstätte von Dr. Reddy's in Bachupally, Hyderabad, tritt dem Global Lighthouse Network des Weltwirtschaftsforums bei

Alles begann vor vier Jahren mit der Digitalisierung von Infrastruktur und Prozessen. Vor zwei Jahren wurden im Rahmen des Projekts ‚OpsNext' sechs Industrie-4.0-Technologien eingeführt, mehr als 40 Anwendungsfälle, die sich auf das Geschäft auswirken, und umfangreiche Investitionen in die Fähigkeiten der Mitarbeiter getätigt

Signifikante Geschäftsergebnisse: 43%ige Verbesserung der Herstellungskosten, 30%ige Reduzierung der Produktionsvorlaufzeit, 41%ige Reduzierung des Energieverbrauchs und deutlicher Rückgang der Qualitätsabweichungen

Dr. Reddy's hat sich zum Ziel gesetzt, das effizienteste Pharmaunternehmen der Welt zu werden

Anstrengungen, die entscheidend sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die geschäftlichen Notwendigkeiten sowie die ESG-Ziele in Bezug auf Umweltschutz (100 erneuerbare Energien bis 2030, Kohlenstoffneutralität im direkten Betrieb bis 2030) und Patienten (Erreichen von über 1,5 Milliarden Patienten bis 2030, 25 der Markteinführungen bis 2027) zu erfüllen

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY; im Folgenden als "Dr. Reddy's" bezeichnet), ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen, gab heute die Anerkennung seiner größten Produktionsstätte in Bachupally, Hyderabad, als Teil des Global Lighthouse Network (GLN) durch das Weltwirtschaftsforum (WEF) bekannt.

Mit dieser Auszeichnung tritt das Werk dem GLN bei, einer Gemeinschaft von mehr als 100 Herstellern, die eine führende Rolle bei der Anwendung von Technologien der vierten industriellen Revolution (Industrie 4.0 oder 4IR) spielen, um die Produktivität, das Engagement der Mitarbeiter, die Nachhaltigkeit und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu verbessern. Das GLN ist eine WEF-Initiative in Zusammenarbeit mit McKinsey Company. Fabriken und Wertschöpfungsketten, die dem GLN beitreten, werden von einem unabhängigen Expertengremium benannt.

Der Weg dorthin begann vor vier Jahren, als Dr. Reddy's ein ehrgeiziges Programm zur ‚Digitalisierung seines Herzstücks' in Angriff nahm. Dazu gehörten die Modernisierung der Infrastruktur und die Digitalisierung von Prozessen für eine robuste und umfassende Datenerfassung. Echtzeitdaten und -einblicke bildeten die Grundlage für das Projekt ‚OpsNext', das vor zwei Jahren initiiert wurde, um das Werk in eine Industrie-4.0-getriebene ‚Leuchtturmfabrik' gemäß der Definition des WEF zu verwandeln. Am Standort wurden sechs der acht Technologien von 4IR eingesetzt Advanced Analytics, Digital Twins, Robotic Process Automation, Augmented/Virtual/Mixed Reality, Digital Performance Management und Industrial Internet of Things (IIoT). Das OpsNext-Team identifizierte mehr als 40 mit Geschäftsergebnissen verknüpfte Anwendungsfälle, die sich auf verschiedene Produktivitätsaspekte wie Kundenservice, Qualität, Energieverbrauch, Nachhaltigkeit, Anlageneffizienz und Mitarbeiterproduktivität auswirken. Das Unternehmen investierte auch stark in den Aufbau von Mitarbeiterkapazitäten, wie z. B. digitale und analytische Übersetzer, Datenwissenschaftler und Dateningenieure.

Als Reaktion auf den hohen Preisdruck, Anspruch an nachhaltigere Herstellungsverfahren, der Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit und der Aufrechterhaltung kompromissloser Qualitätsstandards hat der Weg bereits zu bedeutenden Ergebnissen am Standort geführt: 43%ige Verbesserung der Produktionskosten, 30%ige Reduzierung der Produktionsvorlaufzeit, 41%ige Reduzierung des Energieverbrauchs und deutlicher Rückgang der Qualitätsabweichungen.

Sanjay Sharma, Global Head of Manufacturing, Dr. Reddy's, sagte: "Die erfolgreiche Aufnahme unseres 25 Jahre alten Standorts in Hyderabad als ‚Digital Lighthouse'-Fabrik ist ein bedeut ender Meilenstein auf unserem Weg zur Produktivitätssteigerung. Wir haben erhebliche finanzielle und betriebliche Auswirkungen dieses Wegs festgestellt. Wir sind dabei, dieses Konzept zu skalieren und auf den Rest unseres Produktionsnetzwerks zu übertragen. Dr. Reddy's strebt danach, der effizienteste Pharmabetrieb der Welt zu sein. Unsere Bemühungen um Produktivitätssteigerung und Digitalisierung sind der Schlüssel, um wettbewerbsfähig zu bleiben, die geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen und unsere ehrgeizigen ESG-Ziele zu erreichen. Der Aufbau solcher ‚Fabriken der Zukunft' ist ein wesentlicher Bestandteil der Innovation und des Aufbaus der Gesundheitsversorgung der Zukunft. Eines der wichtigsten Ergebnisse ist, dass unsere Top-Talente und jungen Führungskräfte an dieser ehrgeizigen Reise teilhaben wollen. Diese kollaborativen und funktionsübergreifenden Bemühungen helfen uns wirklich, unser Ziel ‚Good Health Can't Wait' (gute Gesundheit kann nicht warten) zu erreichen."

Francisco Betti, Leiter der Abteilung ‚Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Value Chains' beim WEF, sagte: "Globale Störungen haben die Fragilität der derzeitigen Lieferketten deutlich gemacht. Da steigende Inflation und Materialknappheit den Druck auf die Fertigungsunternehmen erhöhen, zeigen die Leuchttürme, dass die Skalierung des Einsatzes und der Übernahme von Technologien der vierten industriellen Revolution über mehrere Fabriken und Geschäftsfunktionen hinweg der Schlüssel zum schnelleren Erreichen strategischer Ziele wie Geschäftswachstum, Widerstandsfähigkeit und umweltfreundlichere Abläufe ist.

Enno de Boer, Senior Partner und Global Lead of Digital Manufacturing bei McKinsey Company, sagte dazu: "Die neu ernannten Leuchttürme zeigen, dass eine Skalierung möglich ist, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens: eine klare Strategie. Ohne diese bleibt man in der Pilotphase stecken und weiß nicht, welche Technologien für das eigene Unternehmen wichtig sind. Zweitens: die Fähigkeiten der Mitarbeiter. Ohne ausreichende Fachkräfte geht Ihrer Transformation die Luft aus. Drittens: eine starke Governance. Ohne einen echten Umsetzungsmotor werden Sie keine Wirkung erzielen und sich nicht weiter verbessern.

Sehen Sie unseren Chief Executive Officer, Erez Israeli, bei der Global Lighthouse Network Live-Veranstaltung, die am 13.Oktober 2022 (17:30-18:30 IST 14:00-15:00 CET 08:00-09:00 EST) live im Internet übertragen wird. Die Veranstaltung wird zeitgleich auf den Social-Media-Plattformen und der Website des WEF übertragen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.weforum.org/agenda/2022/10/global-lighthouse-network-lighthouses-live-2022.

Über das Global Lighthouse Network: Das Global Lighthouse Network ist eine Gemeinschaft von Produktionsstandorten und Wertschöpfungsketten, die bei der Einführung und Integration der Spitzentechnologien der Vierten Industriellen Revolution weltweit führend sind. Die Leuchttürme wenden Technologien der vierten industriellen Revolution wie künstliche Intelligenz, 3D-Druck und Big-Data-Analytik an, um die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit in großem Maßstab zu maximieren, Geschäftsmodelle umzugestalten und das Wirtschaftswachstum voranzutreiben, während sie gleichzeitig die Zahl der Arbeitskräfte erhöhen, die Umwelt schützen und zu einer Lernreise für Hersteller aller Größenordnungen in allen Regionen und Branchen beitragen. Das Global Lighthouse Network ist eine Initiative des Weltwirtschaftsforums in Zusammenarbeit mit McKinsey Co. Fabriken und Wertschöpfungsketten, die dem Netzwerk beitreten, werden von einem unabhängigen Expertengremium benannt. Lesen Sie mehr über das Global Lighthouse Network (https://www.weforum.org/projects/global_lighthouse_network).

Über Dr. Reddy's: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY) ist ein globales Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Hyderabad, Indien. Wir wurden 1984 gegründet und haben uns verpflichtet, den Zugang zu erschwinglichen und innovativen Medikamenten zu ermöglichen. Angetrieben von unserem Ziel ‚Good Health Can't Wait' (eine gute Gesundheit kann nicht warten) bieten wir ein Portfolio von Produkten und Dienstleistungen an, das APIs, Generika, Markengenerika, Biosimilars und OTC umfasst. Unsere wichtigsten therapeutischen Bereiche sind Magen-Darm, Herz-Kreislauf, Diabetologie, Onkologie, Schmerztherapie und Dermatologie. Zu unseren wichtigsten Märkten gehören die USA, Indien, Russland und die GUS-Länder, China, Brasilien und Europa. Als ein Unternehmen, das auf eine lange Tradition in der Wissenschaft zurückblicken kann, die zu mehreren Branchenpremieren geführt hat, planen wir auch weiterhin vorausschauend und investieren in die Geschäfte der Zukunft. Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und ESG-Maßnahmen haben wir 2004 unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Unsere aktuellen ESG-Ziele zielen darauf ab, die Messlatte in den Bereichen Umweltschutz, Zugang und Erschwinglichkeit für Patienten, Vielfalt und Unternehmensführung hoch zu legen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:www.drreddys.com.

Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung kann Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannte oder unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zusätzlich zu Aussagen, die aufgrund des Kontextes zukunftsorientiert sind, kennzeichnen die Worte "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin" und ähnliche Ausdrücke zukunftsorientierte Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von solchen Aussagen abweichen, und zwar insbesondere aufgrund von (i) allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen wie der Entwicklung der Finanzmärkte, Kreditausfällen, Wechselkursen, Zinssätzen, Stetigkeit und Häufigkeit/Schwere versicherter Schadensfälle, (ii) Mortalitäts- und Morbiditätsniveaus und -trends, (iii) sich ändernden Wettbewerbsniveaus und allgemeinen Wettbewerbsfaktoren, (iv) Änderungen von Gesetzen und Vorschriften und der Politik von Zentralbanken und/oder Regierungen, (v) den Auswirkungen von Übernahmen oder Umstrukturierungen (v) die Auswirkungen von Übernahmen oder Umstrukturierungen, einschließlich der damit verbundenen Integrationsprobleme, und (vi) die Anfälligkeit unserer Branche und der Märkte, die von unseren Produkten und Dienstleistungen und denen unserer Kunden angesprochen werden, für wirtschaftliche Abschwünge infolge von Naturkatastrophen, Epidemien, Pandemien oder anderen weit verbreiteten Krankheiten, einschließlich des Coronavirus (bzw. COVID-19), und (vii) andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission genannt werden, einschließlich derjenigen, die in den Abschnitten "Risk Factors" und "Forward-Looking Statements" unseres Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. März 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr aufgeführt sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin enthaltenen Informationen.

