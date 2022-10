Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Evan Brown, Leiter Multi Asset Strategy bei UBS Asset Management, definiert drei Schlüsselfragen, die sich Vermögensverwalter bezüglich Ihrer Allokation stellen sollten.Seine Analyse laute wie folgt: "Bislang haben sich die Umstände weitgehend im Einklang mit unseren damaligen Erwartungen entwickelt: So hat die Sitzung der Federal Reserve im September gezeigt, dass sich die Zentralbank effektiv dazu verpflichtet, die Zinsen lange genug hochzuhalten, um einen wirtschaftlichen Abschwung herbeizuführen und so die Inflation wieder in die Nähe ihres Ziels zu bringen. Die Aussichten für Europa in diesem Winter bleiben düster, da Russland seine Aggression in der Ukraine und in der Energiepolitik ausweitet. Zudem erweist sich die politische Unterstützung Chinas als unzureichendes Heilmittel für die Leiden der Weltwirtschaft", so Evan Brown. ...

