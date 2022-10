Tesla gestaltet die Preise an seinen Schnellladern flexibler. Nachdem im September die Supercharger-Preise in Europa erneut erhöht wurden, gibt es nun erste Hinweise zur Einführung niedrigerer Nacht-Tarife. Laut einem Bericht von Teslamag stellten Tesla-Fahrer etwa am Standort Kamen eine weitere Preiserhöhung auf 74 Cent pro Kilowattstunde fest, die aber nur von 6-22 Uhr gilt. Der Preis für das Laden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...