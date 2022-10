Der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge hat sein rasantes Wachstum im September abermals bestätigt. Das machte sich auch bei Tesla bemerkbar, der E-Auto-Pionier verzeichnete in Fernost einen Absatzrekord und konnte zudem Marktanteile gewinnen. Diese könnten in Zukunft sogar nochmals ausgebaut werden.Bisher verkauft das Unternehmen in China nur die dort produzierten Modelle 3 und Y. In der jüngst vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie aktualisierten Liste mit von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...