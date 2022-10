Willkommen zu einem neuen "eMobility update" - präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen! Das sind unsere Themen: Audi erwägt Elektroauto-Werk in den USA ++ Shell baut HPC-Lader bei KFC ++ Mobilize zeigt Twizy-Nachfolger Duo ++ Tesla Model Y an der Spitze ++ Und Diesel-Trucks bald weg vom Fenster ++ #1 - Audi erwägt Elektroauto-Werk in den USA Die VW-Marke Audi ...

