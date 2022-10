(shareribs.com) New York 12.10.2022 - Der Autobauer Tesla sieht sich in den USA einem wachsenden Wettbewerb gegenüber. Das Unternehmen dürfte aber noch länger in Führung bleiben. Honda hat einen Standort für eine Batteriefabrik gewählt. Tesla hat dem Elektroauto zum Durchbruch verholfen. Auch im Jahr 2022, fünf Jahre nach dem Start des Model 3, ist Tesla immer noch Marktführer. Nachdem der Anteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...