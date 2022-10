ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für JPMorgan von 126 auf 124 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Für die meisten Anleger, mit denen sie gesprochen habe, sei die Rezession nun das Basis-Szenario für das kommende Jahr, schrieb Analystin Erika Najarian in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die am Freitag anstehenden Quartalszahlen seien die Investoren den Aktien von JPMorgan gegenüber positiv eingestellt. Der Hauptgrund dafür sei, dass die Papiere bezüglich der zu erwartenden Zinsüberschüsse und Handelsergebnisse bereits "ausgelaugt" seien./la/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 08:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2022 / 08:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US46625H1005

