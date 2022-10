Köln (www.fondscheck.de) - Der September war ein sehr schwacher Monat an den Märkten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Ausgewogen Fonds (ISIN LU0313462318/ WKN A0MX7N).Die Aktienmärkte hätten über alle Regionen und alle wesentlichen Branchen hinweg zumeist deutliche Kursverluste verzeichnet. An den Rentenmärkten habe ein deutlicher Anstieg des Kapitalmarktzinsniveaus sowie die Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen Anleihen niedriger Bonität und Anleihen hoher Bonität zu Verlusten in allen bedeutenden Segmenten geführt. Der wesentliche Grund für die schlechte Stimmung der Marktteilnehmer habe in dem Bekunden vor allem der US-amerikanischen Notenbank gelegen, zur Bekämpfung der Inflation die geldpolitische Straffung weiter zu verschärfen. ...

