Der südkoreanische Batteriezellen-Hersteller SK On hat einen Lithium-Liefervertrag mit dem australischen Unternehmen Lake Resources unterzeichnet. Insgesamt kann der koreanische Batteriehersteller von Lake Resources 230.000 Tonnen Lithium beziehen - genug, um Batterien für etwa 4,9 Millionen E-Autos herzustellen. SK On erwartet nach dem Erwerb einer zehnprozentigen Beteiligung an Lake Resources ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...